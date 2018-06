14 são decapitados no México depois de 9 assassinatos na madrugada

NUEVO LAREDO - Corpos de 14 pessoas foram encontrados nesta sexta-feira, 4, numa avenida na cidade mexicana de Novo Laredo, no noroeste do México - as suas cabeças foram achadas em outro ponto da cidade.

De acordo com a segurança local, os corpos estavam dentro de um veículo estacionado em uma das principais avenidas de Nuevo Laredo. As cabeças foram colocadas em geladeiras portáteis em frente à prefeitura da cidade, que faz fronteira com Laredo, nos EUA.

Durante a madrugada, outros nove cadáveres foram encontrados pendurados numa ponte de da cidade - no total, foram 23 assassinatos. Autoridades ainda não confirmaram se as cabeças encontradas correspondem aos corpos.

O veículo com os 14 cadáveres estava estacionado em frente à sede da Associação de Agentes Aduaneiros, na avenida que concentra 40% da carga transportada aos Estados Unidos.

Nuevo Laredo é cenário de uma disputa violenta entre o cartel de Los Zetas e seus ex-aliados, do Cartel do Golfo, o que as autoridades acreditam hoje que atue com a Federação do Pacífico, encabeçada pelo Cartel de Sinaloa, lideradas por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Com informações da AFP