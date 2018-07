16 mortos em ataque a manifestação de apoio a Morsi

De acordo com o Ministério da Saúde, o ataque ocorreu depois de Morsi ter-se declarado disposto a "pagar com a própria vida para proteger a legitimidade" das urnas do país e de sua nova constituição.

As declarações foram feitas em pronunciamento na TV estatal do país em um dia de manifestações a favor e contra seu governo e na véspera do encerramento do prazo dado pelas Forças Armadas para que governo e oposição entrem em acordo.

"Há um estado me esperando para defender a legitimidade da Constituição. Eu não tenho escolha", disse Morsi, insistindo para que os egípcios não recorram à violência. Além disso, ele mencionou a possibilidade de ter eleições parlamentares seis meses após as conversas de reconciliação com os partidos de oposição, mas não entrou em detalhes. Fonte: Dow Jones Newswires.