2 milhões de trabalhadores em greve na Indonésia

A greve de um dia levou centenas de milhares de trabalhadores a manifestações em cidades de pelo menos 12 províncias do país.

Os sindicatos indonésios afirmam que a paralisação superou a marca de 2 milhões de trabalhadores. Segundo a polícia, a multidão reunida em manifestações espalhadas pelo país somou 750 mil.

Na cidade industrial de Bekasi, localizada a oeste da capital Jacarta, cerca de 60 mil trabalhadores fizeram uma protesto, carregando cartazes com as frases "Aumente Nossos Salários" e "Pare com contratos terceirizados".

"Nós estamos pedindo o fim do uso de trabalhadores contratados e um aumento do salário mínimo", disse Nining Elitos, da Confederação Indonésia dos Trabalhadores.

"A greve de hoje é um alerta para governo agir com rapidez e firmeza para responder os pedidos dos trabalhadores. Não nos culpe se os trabalhadores perderem a paciência e provocar distúrbios nos aeroportos e rodovias", ressaltou o sindicalista. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.