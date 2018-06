20 mil ocupam centro de Frankfurt em protesto

Segundo o porta-voz da polícia de Frankfurt, Ruediger Regis, cerca de 20 mil manifestantes ocuparam pacificamente o centro da cidade, que é o coração financeiro da Europa continental. Os organizadores do movimento contam 25 mil pessoas.

Segundo o porta-voz do grupo conhecido como Blockupy, Roland Seuss, o protesto é "contra a austeridade ditada pela troika do Banco Central Europeu, a Comissão da União Europeia e o Fundo Monetário Internacional." No ano passado, milhares de alemães foram às ruas em comícios durante o movimento mundial de ocupação.

"Somos solidários ao povo da Grécia e outros países europeus que já sofreram fortes cortes de orçamento que ameaçam sua sobrevivência", disse Suess. As informações são da Associated Press.