21 se ferem ao andar sobre brasa nos EUA

Segundo o capitão Reggie Williamns, do Corpo de Bombeiros de San Jose, a maioria dos feridos teve queimaduras de segundo e terceiro grau. O incidente aconteceu na quinta-feira, no primeiro dia de um evento organizado por Robbins no San Jose Convention Center, chamado "Libere o poder interior".

Segundo o website de Robbins, andar sobre o carvão em brasa por uma distância de três metros dá aos participantes a oportunidade de "entender que não existe absolutamente nada que você não possa superar". Com 52 anos, o palestrante já escreveu cinco livros, publicados em 14 línguas, e vendeu mais de 40 milhões de CDs de um sistema de desenvolvimento profissional chamado "Poder pessoal". As informações são da Associated Press.