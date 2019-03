Capotamento de caminhão no sul do México deixa 23 imigrantes mortos

TUXLA GUTIÉRREZ - Pelo menos 23 imigrantes guatemaltecos morreram nesta quinta-feira, 7, e outros 33 ficaram feridos após o capotamento de um caminhão no qual viajavam por uma estrada do Estado mexicano de Chiapas. O local fica na fronteira do México com a Guatemala.

O acidente ocorreu por volta das 18 horas (21h, no horário de Brasília), no trecho do rio Bombona, a cerca de 5 km da localidade do bairro de Francisco Sarabia.

De acordo com as autoridades mexicanas, o caminhão tinha três toneladas e capotou depois de sair da estrada. As vítimas viajavam na carroceria do veículo, que não tinha matrícula para circulação. Ao saber da notícia do acidente, parentes cruzaram a fronteira para buscar os corpos das vítimas.

A estrada onde ocorreu a tragédia não é uma rota habitual para o trânsito de imigrantes, que geralmente entram no México de maneira ilegal cruzando o rio Suchiate, também na fronteira com a Guatemala. A promotoria de Chiapas informou que, no momento, realiza interrogatórios para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis. / AFP e EFE