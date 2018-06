26 mortos em três atentados no Iraque

No primeiro atentado do dia, um homem-bomba atacou um café na região central do Iraque nesta segunda-feira, suicidando-se e provocando a morte de mais 15 pessoas.

O atentado ocorreu em Balad, uma cidade de maioria xiita situada 80 quilômetros ao norte de Bagdá. Mais 30 pessoas ficaram feridas, disseram fontes médicas.

Cerca de duas horas mais tarde, seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas na explosão de uma bomba perto de um restaurante em Baquba, 60 quilômetros a nordeste da capital iraquiana.

À noite, um militante suicida a bordo de um carro-bomba lançou o veículo contra um bloqueio militar perto da Faluja, matando cinco soldados. Faluja situa-se 65 quilômetros a oeste de Bagdá.

Os atentados desta segunda-feira coincidem com uma recente escalada de violência sectária no Iraque.

Mais cedo, um braço da Al-Qaeda no Iraque reivindicou responsabilidade por uma série de ataques que mataram 69 pessoas no fim de semana, durante um feriado que marca o fim do mês sagrado do Ramadã. Fonte: Associated Press.