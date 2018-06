30 mil pessoas estão sem luz em Buenos Aires em meio à onda de calor

BUENOS AIRES - Cerca de 30 mil pessoas estão sem energia elétrica em Buenos Aires e nas regiões próximas em razão do excesso de demanda de eletricidade ocasionado pelas altas temperaturas, informaram nesta terça-feira, 29, fontes oficiais.

A zona está em alerta laranja desde segunda-feira, quando até 51 mil usuários ficaram sem eletricidade.

Segundo o Ente Nacional Regulador da Eletricidade (Enre), cerca de 27,5 mil pessoas ainda permanecem sem luz na capital argentina e região metropolitana, áreas de concessão das empresas Edenor e Edesur.

Este é o quinto ano no qual há cortes de luz em razão do aumento do consumo de energia pelas altas temperaturas. Durante o verão passado, em muitos bairros portenhos, os blecautes chegaram a durar mais de uma semana.

Na segunda-feira o consumo elétrico foi de aproximadamente 24.034 megawatts, número recorde registrado em janeiro de 2014.

Na capital é esperada para esta terça-feira uma temperatura máxima em torno de 34°C e chuvas e tempestades no final da tarde, que podem melhorar a situação, segundo informou o Serviço Meteorológico Nacional. /EFE