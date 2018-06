37 morrem na Síria após ataques aéreos

Pelo menos 21 rebeldes foram mortos no ataque, que se concentrou no vilarejo de Babulin. "As tropas agora controlam as áreas em ambos os lados da rodovia Damasco-Aleppo", reabrindo a rota de suprimentos ao Exército, disse o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman. Segundo ele, dois caminhões militares carregando suprimentos e soldados foram vistos passando pela região pela primeira vez em meses. A área é próxima da cidade estratégica de Maaret al-Numan, que começou a ser controlada pelos rebeldes em outubro.

O grupo ativista afirmou também que aviões da força do governo de Bashar Assad estão atacando rebeldes em todo o país. Pelo menos 16 pessoas morreram após ataques aéreos a um vilarejo curdo na província de Hasakeh, no nordeste da Síria. "Neste domingo, 16 pessoas morreram após um avião mirar no vilarejo de Haddad, que é de maioria curda, incluindo pelo menos três crianças e duas mulheres", disse o Observatório. A violência na Síria matou 138 pessoas no sábado (13), segundo um levantamento do Observatório. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.