4 pessoas encontradas mortas a tiros nos Alpes franceses

Já era noite quando a polícia da região de Haute-Savoie enviou cerca de 60 agentes para vasculharem as colinas arborizadas próximas da pequena cidade de Chevaline em busca de eventuais suspeitos. Peritos foram despachados para o local onde os corpos foram encontrados.

Os mortos eram dois homens e duas mulheres, mas a polícia não divulgou detalhes da identidade nem da nacionalidade das vítimas. Todos foram mortos a tiros. A Secretaria de Exterior da Grã-Bretanha foi notificada sobre a investigação.

Os corpos foram encontrados por um ciclista que fazia uma trilha na região, conhecida por seus bosques e cachoeiras. Ele chamou a polícia, que inicialmente achou que a jovem encontrada com vida estivesse morta. Quando os policiais perceberam que a jovem estava gravemente ferida, o resgate foi providenciado.

Três dos corpos estavam dentro do carro, uma BMW com placas britânicas. Fora do veículo foi encontrado o corpo de um ciclista. Havia um grande número de cápsulas de balas espalhadas pelo local. A promotoria local informou que a autópsia dos corpos começaria amanhã. As informações são da Associated Press.