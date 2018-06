40 trabalhadores indianos são sequestrados no norte do Iraque

O porta-voz Syed Akbaruddin afirmou que o governo não sabe quem está por trás do sequestre. A maioria dos reféns é do Estado de Punjab, norte da Índia, e estava trabalhando para uma companhia com sede em Bagdá chamada Tariq Noor Al Huda.

“O Crescente Vermelho confirmou para nós, pelas informações que possuem, que 40 trabalhadores indianos de construção foram sequestrados”, disse Akbaruddin à imprensa, referindo-se à entidade humanitária.

Ele afirmou que cerca de 100 trabalhadores indianos estavam vivendo em áreas dominadas pelo grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), mas que a Índia mantém contato com muitos deles, incluindo 46 enfermeiras. A Índia despachou um representante a Bagdá para apoiar os esforços de repatriação.

As enfermeiras estão alocadas em Tikrit, que está sob controle militar, e muitos deles vivem no hospital onde trabalham. Enfermeiras que falaram com a imprensa indiana disseram estar tratando de pessoas feridas em combates violentos.

O Crescente Vermelho contatou as enfermeiras indianas e está fornecendo assistência, disse Akbaruddin.

Combatentes do EIIL, que buscam estabelecer um califado —Estado Islâmico— numa ampla região na Síria e Iraque, lançou sua revolta ao conquistar o controle de Mosul, e avançou para o vale do rio Tigre em direção a Bagdá.

(Por Frank Jack Daniel)