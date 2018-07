43 africanos morrem sufocados dentro de caminhão

A Tanzânia é parte da rota que africanos utilizam para tentar chegar até a África do Sul, onde o desenvolvimento econômico gera mais empregos. "É extremamente triste e lamentável que pessoas morram ao usar meios ilegais e torturantes para tentar chegar aos seus destinos", disse o vice-ministro de Assuntos Internos da Tanzânia, Pereira Silima.

Moradores da região descobriram os mortos por causa do mau cheiro. Os imigrantes pagam entre $ 3 mil e $ 4 mil pela viagem, feita em contêineres lotados. A rota passa pelo Quênia, Tanzânia, Malavi ou Zâmbia, Zimbábue ou Botsuana e finalmente na África do Sul. As informações são da Associated Press.