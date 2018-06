450 judeus etíopes chegam a Israel

Tali Aronsky, porta-voz da semiestatal Agência Judaica, disse que o grupo de 450 pessoas desembarcou hoje em Israel.

Os imigrantes integram a comunidade Falash Mura, cujos ancestrais foram convertidos judaísmo para o cristianismo há cerca de um século, mas conseguiram manter alguns costumes antigos.

Nos últimos três anos, cerca de 7 mil integrantes da comunidade Falash Mura foram levados da Etiópia para Israel, prosseguiu a porta-voz.

Alguns integrantes da comunidade, no entanto, permaneceram na Etiópia, o que ocasionou hoje um protesto de familiares em frente ao gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que eles também sejam levados a Israel. Fonte: Associated Press.