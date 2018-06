5 mortos em ataque com drone israelense no Egito

Moradores de uma área próxima à fronteira do Egito com Israel ouviram uma forte explosão na manhã de hoje. A explosão deixou cinco mortos e destruiu o que seria um lançador de foguetes.

As fontes egípcias afirmaram que o ataque foi fruto de cooperação entre as Forças Armadas do Egito e de Israel. O exército israelense estava "averiguando" a informação.

Ontem, as Forças Armadas de Israel ordenaram o fechamento preventivo do aeroporto de Eilat, na costa do Mar Vermelho, depois de autoridades egípcias terem advertido sobre a possibilidade de disparos contra a instalação. Fonte: Associated Press.