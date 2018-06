"De acordo com relatos preliminares, o quarto carro do trem do metrô descarrilou a cerca de 200 metros da estação de metrô de Slavyansky Bulvar", disse um policial à agência russa Itar-Tass.

A agência relata que bombeiros e equipes de resgate estão retirando as pessoas do trem que estava parado entre as estações de metrô de Pobedy e Slavyansky Bulvar.