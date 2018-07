53 dissidentes cubanos recebem asilo político O governo espanhol concedeu ontem asilo político a 53 dissidentes cubanos, libertados quase um ano atrás. De acordo com o secretário de Estado para Assuntos Ibero-Americanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, entre os beneficiários da medida estão ex-prisioneiros de consciência do governo de Raúl Castro e parentes deles. No total, a Espanha abrigou 115 ex-detentos e 647 parentes. Eles foram presos na Primavera Negra, em 2003, e sua libertação foi intermediada pela Igreja Católica, com a ajuda do governo espanhol.