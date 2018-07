6 detidos por tentativa de extorsão contra Berlusconi

O grupo exigia de Berlusconi a quantia de 35 milhões de euros em troca de documentos que, segundo eles, ajudariam o ex-primeiro-ministro em um dos processos aos quais responde à justiça da Itália.

Alessandro Giuliano, um oficial da polícia de Milão, disse que três dos seis suspeitos detidos fizeram um assessor de Berlusconi refém durante cerca de 11 horas no mês passado até que ele conseguisse encontrar o ex-primeiro-ministro e o grupo apresentasse sua exigência.

Nicolo Ghedini, advogado de Berlusconi, disse a jornalistas que conversou com os integrantes do grupo no dia e recusou-se a entregar qualquer quantia enquanto os documentos não fossem lidos. As informações são da Associated Press.