6 mortos em colisão de trem com ônibus no Canadá Pelo menos seis pessoas morreram quando um ônibus de dois andares bateu em um trem de passageiros em Ottawa nesta quarta-feira, informou a polícia canadense. A parte dianteira do ônibus foi arrancada na colisão. O motorista figura entre os mortos. Além das seis pessoas mortas, 30 ficaram feridas, dez delas em estado grave.