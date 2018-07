60 anos de uma guerra sem fim

O regime da Coreia do Norte comemorou ontem os 60 anos do fim dos combates na Guerra da Coreia - ou Guerra de Libertação da Pátria, na versão local -, com uma grande parada militar e de louvação aos líderes do partido único que comanda o país. Paradoxalmente, o "Dia da Vitória" marca o início de seis décadas de isolamento que colocaram o país em um ciclo marcado pela penúria no plano interno e pela retórica bélica - sustentada em um arsenal atômico - na política externa.

A crise na Península Coreana começou após a 2.ª Guerra e a retirada do Japão. A área foi dividida no Paralelo 38, com as forças da URSS, ao norte, e as dos EUA, ao sul. Após a Revolução Chinesa, em 1949, os comunistas invadiram o sul para unificar o país, o que ocorreu em junho de 1950. Os EUA usaram a ONU para responder e legitimar uma intervenção. A URSS boicotava o Conselho de Segurança em protesto por Taiwan ocupar o posto de membro permanente - no lugar da China - e não exerceu poder de veto. Os EUA, sob bandeira da ONU, expulsaram os comunistas e chegaram até a fronteira chinesa. Para se afirmar e mostrar ao Kremlin que poderia ser útil, Mao Tsé-tung invadiu a península e empurrou os americanos de volta para o Paralelo 38.