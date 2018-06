65 mineiros aguardam resgate em mina no Zimbábue

O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Minas, Shadreck Pelewelo, disse que 20 mineiros foram resgatados após o incidente, que provocou um incêndio na mina de platina Mimosa, localizada a 400 quilômetros a sudoeste da capital, Harare.

A mineradora Implats, uma das proprietárias da mina, disse em comunicado que o incêndio foi controlado. Pelewelo disse à Associated Press que as operações de resgate estão "indo bem, até agora" e que não há mortos.

Executivos da Mimosa Mining Company, em Harare, participavam de uma reunião de emergência e não recebiam ligações telefônicas, disseram funcionários da empresa.

Pelewelo disse que o acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira. Segundo ele, os homens têm recebido água e comida. O sindicalista afirmou que 85 mineiros estavam no interior da mina e que 20 deles foram retirados com segurança, sem ferimentos. Pelewelo disse também que foi para o local, junto com outros líderes sindicais, para avaliar as ações de resgate.

O Zimbábue é o segundo maior produtor de platina, atrás da África do Sul. A mina Mimosa é de propriedade da organização Aquarius, nas ilhas Maurício, e da sul-africana Impla Platinum, conhecida como Implats.

De acordo com a Implats, todos os funcionários no interior da mina foram localizados e nenhum está ferido. Os 65 que ainda estão no interior da mina devem ser trazidos à superfície ainda nesta terça-feira. As informações são da Associated Press.