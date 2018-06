68ª Assembleia-Geral da ONU é aberta com foco na Síria

O debate sobre a guerra na Síria será o foco dos principais discursos na reunião, embora seja do Conselho de Segurança a responsabilidade de tratar da questão.

A 68ª Assembleia-Geral começou com as delegações de mais 190 países ouvindo um resumo das conclusões dos inspetores de armas da ONU sobre o ataque com gás neurotóxico que matou centenas de civis nos arredores de Damasco na madrugada de 21 de agosto.

Mesmo após John Ashe, presidente da Assembleia-Geral, ter destacado que a reunião deva se concentrar em assuntos sociais envolvendo mulheres, jovens, direitos humanos e desenvolvimento, os delegados estavam preparados para adiar a programação imediatamente após a abertura oficial, na tarde desta terça-feira. Fonte: Associated Press.