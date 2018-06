7 turistas franceses sequestrados em Camarões

A notícia do sequestro vem à tona em um momento no qual forças militares francesas estão envolvidas no conflito no Mali. O sequestro alimenta temores sobre a instabilidade na região e os riscos para cidadãos ocidentais no oeste da África, especialmente franceses.

Uma fonte na embaixada francesa em Camarões disse que os reféns aparentemente foram levados por seus captores à vizinha Nigéria.

Pelo menos outros oito cidadãos franceses foram sequestrados recentemente na África antes do episódio de hoje. As informações são da Associated Press.