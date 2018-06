9 balseiros cubanos sem documentos chegam à Flórida e somam 60 em uma semana

HAVANA - Nove balseiros cubanos pisaram em terra firme na terça-feira nos Keys da Flórida, elevando para 60 o número de imigrantes sem documentos da ilha comunista que chegaram por mar a esta região americana em menos de uma semana, informaram autoridades dos EUA.

O último grupo de nove cubanos chegou em uma embarcação precária na manhã de terça-feira "ao quilômetro 96 da rodovia US 1 em Tavernier", nos Keys da Flórida, sudeste dos EUA, confirmou a porta-voz do gabinete do xerife do condado de Monroe, Becky Herrin.

Trata-se da quinta balsa a chegar às praias dos Keys desde o dia 29 de abril, informou Herrin. Os imigrantes poderão permanecer nos EUA, pois segundo as leis americanas, os cubanos que pisam em solo americano podem ficar, enquanto os que são capturados no mar são repatriados.

O medo de que, no âmbito do processo de normalização das relações iniciado por Washington e Havana em dezembro de 2014, os cubanos percam os benefícios migratórios - dos quais nenhum outro cidadão de outra nacionalidade conta nos EUA -, provocou uma escalada migratória da ilha, tanto por mar quanto por terra. Washington insiste que não tem previsão para alterar as leis migratórias.

Faltando pouco menos de cinco meses para terminar o atual ano fiscal, mais de 3,5 mil cubanos tentaram chegar em balsas à costa americana, segundo dados da Guarda Costeira, contra 4.473 no ano fiscal de 2015.

A imigração para os EUA por terra através da América do Sul e Central também disparou, abrindo o caminho para situações críticas, como ocorreu com os milhares de cubanos bloqueados nos últimos meses na Costa Rica e recentemente no Panamá. /AFP