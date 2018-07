A alternativa dos democratas ao Tea Party

Mark Landler, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Manifestantes do movimento Ocupe Wall Street protestaram em frente à Casa Branca na quinta-feira, trazendo sua mensagem de injustiça econômica à capital americana com cartazes que diziam "Chega de Casa Branca dedicada a Wall Street". Sua chegada à cena política americana proporciona, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma ameaça ao presidente Barack Obama, que se apresenta como um ardente defensor da classe média.

Segundo analistas democratas, esses protestos podem ser o início de um movimento populista por parte da esquerda para se contrapor à ascensão do Tea Party. Isso solucionaria o que alguns democratas chamam de "lacuna de entusiasmo" entre seu partido e os republicanos nas eleições de 2012.

Para isso, no entanto, o presidente precisa ser capaz de conquistar o apoio desses ativistas, em vez de ser repelido por eles. Numa série de discursos mais ácidos, Obama canalizou muitas das queixas do grupo: a desigualdade econômica cada vez maior, uma legislação fiscal que concede descontos aos ricos e aos interesses corporativos, e bancos que lucram com taxas cobradas secretamente dos correntistas.

Mas foi também o presidente quem supervisionou o resgate desses mesmos bancos, nomeou Tim Geithner, visto pelos manifestantes como um fantoche de Wall Street, para secretário do Tesouro, e pressionou pela aprovação de uma reforma da indústria financeira que muitos membros do movimento condenam como sendo vergonhosamente insuficiente para conter as práticas especulatórias excessivas.

"Estão todos bastante descontentes com as políticas de Obama", disse Kevin Zeese, um dos organizadores do protesto, que atraiu cerca de 500 participantes. "Obama está muito distante da nossa realidade. Ele está ocupado viajando pelo país na tentativa de arrecadar US$ 1 bilhão para a sua campanha de reeleição."

Em entrevista coletiva concedida na quinta-feira, Obama pareceu reconhecer o potencial, tanto positivo quanto negativo, do movimento. Ele se solidarizou com a frustração dos manifestantes e criticou os republicanos por tentarem fazer recuar as regulamentações. Mas ele também defendeu o resgate dos bancos e as reformas financeiras conhecidas como Dodd-Frank.

"Muitas pessoas que estão fazendo a coisa certa não são recompensadas por seus esforços, e muitos daqueles que estão fazendo a coisa errada têm sido recompensados", disse ele. "E isso vai encontrar expressão política em 2012 e além, até que as pessoas tenham novamente a sensação de que estamos voltando a alguns dos bons e velhos valores americanos."

Mesmo antes de os protestos terem ganhado força, os conselheiros políticos de Obama tinham dito que ele se concentraria bastante na questão da justiça, aproveitando-se de uma sensação muito comum entre o eleitorado de classe média segundo a qual foram eles os grandes prejudicados pela recessão.

Reforçando esse tom mais populista, Obama confirmou que estava disposto a pagar o custo de US$ 450 bilhões do seu plano de criação de empregos por meio da aplicação de um imposto adicional que incidiria sobre os contribuintes de renda superior a US$ 1 milhão. Anteriormente, a Casa Branca tinha demonstrado menos entusiasmo diante da proposta, feita por senadores democratas, preferindo a taxação de um grupo mais amplo.

Oportunidade. Os estrategistas democratas reconhecem que o movimento Ocupe Wall Street ainda está no começo e seu futuro ainda era incerto, mas disseram considerá-lo um trunfo potencial. Já faz algum tempo que a esquerda americana não conta com um movimento popular para energizar os eleitores progressistas, enquanto o Tea Party se tornou vital na política republicana.

A decisão tomada pelas organizações trabalhistas de participar das manifestações conferiu a elas um maior número de envolvidos e uma credibilidade mais expressiva, já que os sindicatos desempenharam historicamente um papel importante - ainda que cada vez menor - na mobilização do eleitorado liberal.

"Falou-se muito no quanto a base progressista está desmobilizada", disse Robert Creamer, há muito envolvido na organização de manifestações em defesa de causas progressistas. "Além de acreditar que isso vai inspirar a base progressista, assim como a Tunísia inspirou o Egito, digo também que Obama expôs as questões perfeitamente."

De fato, os cartazes trazidos pelos manifestantes - com mensagens como "Sou parte dos 99%; não tenho lobista para me defender" - poderiam ter sido escritos pela campanha de Obama. Geoff Garin, estrategista democrata, disse que o movimento de fato contradiz o raciocínio defendido por Wall Street - e ecoado por muitos republicanos - segundo o qual o fardo da regulamentação seria a raiz dos problemas econômicos dos EUA.

"A cobertura que os manifestantes estão recebendo certamente joga os holofotes de volta ao papel desempenhado pelos abusos de Wall Street, e torna mais relevante o fato de termos um presidente como Obama, que está disposto a insistir numa reforma de Wall Street", disse ele.

O problema é que os manifestantes não acham que o presidente tenha feito o bastante para reprimir os abusos. "Com as pessoas que o presidente nomeou, temos uma situação na qual o Goldman Sachs de fato ocupou a Casa Branca", disse Bill Brunot, de 60 anos, um dos manifestantes. "Nós fomos abandonados, mas os bancos foram resgatados." / TRADUÇÃO AUGUSTO CALIL