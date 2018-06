'A Argentina costuma dar um nó na cabeça das pessoas'

Como surgiu a ideia de escrever o livro?

Pouco depois de chegar a Buenos Aires, vi que a Argentina era um país tremendamente complexo, com uma série de clichês. O objetivo desse livro é explicar a Argentina para o brasileiro, que é algo imprescindível. A Argentina, às vezes, é um país que dá um nó na cabeça das pessoas. Mas levou muito tempo até concretizar esse objetivo.

Você diz no livro que o Brasil não é o maior rival futebolístico da Argentina. Quem é, então? O Chile?

O Chile foi mais um rival geopolítico do país, com a questão do Canal de Beagle, que os argentinos nunca engoliram. No caso da Grã-Bretanha, tem o encontro do futebol com a política, por causa da Guerra das Malvinas (Falklands, para os britânicos). Para a Argentina, a pole position da rivalidade é a Grã-Bretanha. Os gols mais celebrados e mais lembrados são os de Maradona contra os britânicos na Copa de 1986.

No caso dos argentinos, a frase do Galvão Bueno ("Ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor") seria "Ganhar do Brasil é bom e ganhar da Grã-Bretanha é excelente". Trata-se de um caso de uma rivalidade não correspondida.

Os argentinos têm muita admiração pelo Brasil, na verdade. Qual o motivo disso?

Nos últimos 5 , 6 anos os argentinos começaram a ver um Brasil diferente. Há um tipo de idolatria do Brasil. Os empresários argentinos morrem de inveja de entidades como a Fiesp, por exemplo. Os políticos, de esquerda e direita, invejam os políticos brasileiros.

O intercâmbio de turistas ajudou nisso?

Muito. Pelo menos um terço de todos os argentinos já esteve no Brasil. Do motorista ao milionário. E o contrário está começando agora.