A ascensão e queda de um grupo de apoiadores de Trump que contestava a eleição no Facebook

OAKLAND, CALIFÓRNIA - A primeira postagem no novo grupo do Facebook que foi iniciado na quarta-feira, 4, foi bastante inofensiva. “Bem-vindo” ao Stop the Steal (em português, Parem o Roubo), dizia.

Mas uma hora depois, o grupo carregou um vídeo de um minuto em sua página do Facebook com uma mensagem direta. A filmagem granulada mostrou uma multidão do lado de fora de uma seção eleitoral em Detroit, gritando e gritando "pare a contagem". Abaixo do vídeo, que foi rapidamente compartilhado quase 2 mil vezes, os membros do grupo comentaram “Biden está roubando o voto” e “isso é injusto”.

O vídeo viral ajudou a transformar o grupo Stop the Steal no Facebook em um dos grupos de crescimento mais rápido na história da rede social. Na quinta-feira de manhã, menos de 22 horas depois de ter sido iniciado, tinha acumulado mais de 320 mil usuários - em um ponto ganhando 100 novos membros a cada dez segundos.

À medida que seu ímpeto crescia, chamou a atenção dos executivos do Facebook, que fecharam o grupo horas depois por tentar incitar a violência.

Mesmo assim, o grupo Stop the Steal no Facebook fez seu trabalho. Em seu breve período de vida, tornou-se um centro para as pessoas alegarem falsamente que a contagem das cédulas para a eleição presidencial estava sendo manipulada contra o presidente Trump.

Novas fotografias, vídeos e depoimentos afirmando fraude eleitoral foram postados para o grupo a cada poucos minutos. De lá, eles viajaram para o Twitter, YouTube e sites de direita que citaram as postagens infundadas e imprecisas como evidência de um processo de votação ilegítimo.

A rápida ascensão e os efeitos amplificadores do Stop the Steal também mostraram como os grupos do Facebook são uma ferramenta poderosa para disseminar e acelerar movimentos online, incluindo aqueles cheios de informações incorretas.

Os grupos, que são públicos e podem ser acessados por qualquer pessoa com uma conta na rede social, há muito tempo são os centros nervosos para movimentos marginais, como QAnon e ativistas antivacinação.

E enquanto o Stop the Steal foi excluído, outros grupos do Facebook promovendo falsidades sobre fraudes eleitorais surgiram.

“Os grupos do Facebook são uma infraestrutura poderosa para a organização”, disse Renee DiResta, uma pesquisadora de desinformação do Observatório de Internet de Stanford.

Ela acrescentou que o grupo Stop the Steal no Facebook ajudou as pessoas a se unirem em torno de uma crença infundada de que a eleição estava sendo ilegalmente tirada de Trump.

Tom Reynolds, porta-voz do Facebook, disse que a rede social removeu o grupo Stop the Steal como parte das "medidas excepcionais" que estava tomando nas eleições. “O grupo foi organizado em torno da deslegitimação do processo eleitoral e vimos apelos preocupantes de violência de alguns membros do grupo”, disse ele.

Stop the Steal nasceu no Facebook na quarta-feira às 15h, pois o resultado da eleição presidencial permanecia incerto. Cerca de 12 horas antes, enquanto a contagem dos votos mostrava uma disputa acirrada entre Donald Trump e Joe Biden, o presidente postou sem evidências no Facebook e Twitter que “Eles estão tentando ROUBAR a eleição”.

Desde então, Trump repetiu essa afirmação abertamente em comentários da Casa Branca e nas redes sociais.

A ideia de uma eleição roubada rapidamente se espalhou entre os apoiadores de Trump, incluindo uma usuária do Facebook chamada Kylie Jane Kremer. Kremer, 30, ex-ativista do Tea Party, dirige uma organização conservadora sem fins lucrativos chamada Mulheres pelo "America First" - lema de campanha de Trump. Ela criou o grupo Stop the Steal no Facebook.

Em uma entrevista na quinta-feira em um protesto em Atlanta, Kremer disse que começou o grupo no Facebook depois de falar com ativistas conservadores e ver postagens nas redes sociais sobre fraude eleitoral.

Ela disse que queria ajudar a organizar as pessoas nos Estados Unidos sobre o assunto e centralizar as discussões sobre protestos e comícios.

"Eu sabia que outras pessoas viam isso da mesma forma que eu, que havia pessoas tentando roubar a eleição da pessoa certa", disse Kremer, referindo-se a Trump. “Queria que pudéssemos nos organizar para agir”.

Depois que o grupo do Facebook estava no ar, ela disse, ele decolou. Centenas de membros aderiram na primeira hora. Então, as pessoas começaram a compartilhar vídeos - incluindo aquele que mostra pessoas gritando “pare a contagem” em Detroit - e fotos, que foram rapidamente compartilhadas com outras páginas e grupos do Facebook.

"Foi tudo num piscar de olhos", disse Kremer. “O grupo cresceu tão rápido que estávamos lutando para acompanhar as pessoas que tentavam postar.”

Muitos dos posts compartilharam histórias que alegam fraude eleitoral ou intimidação contra os apoiadores de Trump. Uma postagem afirmou que os eleitores que contam as cédulas usavam máscaras com o logotipo da campanha de Biden, enquanto outra disse que os apoiadores de Trump receberam propositadamente cédulas com defeito que não podiam ser lidas por máquinas.

Muitos desses posts, imagens e vídeos foram provados falsos. Algumas das fotos e imagens foram editadas ou manipuladas de outra forma para apoiar a ideia de adulteração eleitoral.

O Facebook removeu ou rotulou algumas dessas postagens, embora as novas estejam aparecendo mais rápido do que os verificadores de fatos da empresa podem agir.

Outros postaram sobre violência. Um membro do grupo do Facebook escreveu na quarta-feira: “Isso vai exigir mais do que apenas falar para consertar”. Embaixo dessa postagem, outro membro respondeu com emojis de explosões.

Na manhã de quinta-feira, o crescimento do grupo Stop the Steal no Facebook disparou ainda mais, de acordo com dados do CrowdTangle, uma ferramenta de análise de mídia social do Facebook.

Foi quando figuras de direita como Jack Posobiec, um ativista pró-Trump, e Amy Kremer, a mãe de Kremer e fundadora de um grupo chamado Women for Trump, começaram a postar sobre o grupo do Facebook no Twitter.

Ali Alexander, um agente político que anteriormente se chamava Ali Akbar, também tuitou dezenas de vezes sobre o movimento Stop the Steal para seus 140 mil seguidores no Twitter.

Suas mensagens, que foram compartilhadas milhares de vezes, foram um grito de guerra para que as pessoas se unissem ao grupo Stop the Steal no Facebook e tomassem medidas nos protestos locais contra a fraude eleitoral.

“Em apenas algumas horas, mais de 100.000 pessoas se juntaram ao grupos Mulheres pelo America First e Stop the Steal no Facebook”, escreveu Posobiec. Nos comentários abaixo de sua postagem, muitas pessoas aplaudiram a popularidade do grupo no Facebook.

Os tuítes ajudaram a enviar mais pessoas para Stop the Steal. As interações com o grupo do Facebook aumentaram para 36 postagens por minuto na manhã de quinta-feira, ante cerca de uma postagem por minuto, de acordo com dados do CrowdTangle.

Posobiec, Alexander e Amy Kremer não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

No Facebook, os executivos foram notificados do grupo por moderadores do Facebook quando eles começaram a sinalizar postagens para possíveis apelos de violência e protestos para interromper a votação. A empresa também recebeu ligações de jornalistas sobre o grupo e seu crescimento explosivo.

No meio da manhã, os executivos estavam discutindo se deveriam remover o Stop the Steal, disse um funcionário envolvido nas discussões que não estava autorizado a falar publicamente.

O Facebook derrotou o grupo na quinta-feira às 14h.

Kremer disse que estava com raiva porque o Facebook havia removido seu grupo e que ela estava em discussões com a empresa para restaurá-lo. Ela acusou a plataforma, junto com outras empresas de mídia social, de censurar o movimento Stop the Steal.

“O Facebook tinha outras opções”, disse ela. “Eles estavam sinalizando nossas postagens e poderíamos ter trabalhado com eles. Mas isso é o que eles fazem, eles censuram. ”

Ainda assim, Kremer disse que antes de o grupo ser derrubado, os membros haviam organizado eventos com sucesso em dezenas de cidades. Ela criou outro site sobre fraude eleitoral e agora direciona as pessoas para ele, disse ela.

No Facebook, dezenas de novos grupos Stop the Steal foram criados desde que a empresa removeu o grupo da Kremer. Um tinha quase 10.000 membros. Outro tinha pouco mais de 2.000.