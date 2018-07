A beleza das instituições

Roger Cohen, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Jean Monnet, arquiteto da união da Europa no pós-guerra, certa vez escreveu: "Nada é possível sem os homens, mas nada pode durar na ausência das instituições". Quando a humanidade fracassa, as melhores instituições a salvam do limiar do desastre. A criação da União Europeia (UE) é um ato de genialidade criativa comparável à Constituição dos EUA.

Amar uma entidade é difícil, levando-se em consideração sua natureza intangível, mas eu amo as brandas instituições de Bruxelas que proporcionaram à minha geração uma paz que foi negada aos nossos pais.

O fato de a paz ser hoje considerada algo dado pelos 500 milhões de habitantes da UE serve como medida do seu próprio sucesso. Ninguém mais se detém para contemplar os monumentos em memória aos caídos. Hoje em dia, descubro-me com a ânsia de gritar: "Lembrem-se!". Trata-se de um pedido exigente quando as pessoas vão da França à Alemanha e depois à Polônia, passando pelos campos onde tantos foram massacrados no passado, sem nem mesmo parar num controle de fronteira. Ainda assim, detecto uma crescente conscientização quanto à gravidade da crise europeia - o seu perigo político, e não financeiro - nos paralelos que são atualmente traçados entre morrer por Danzig em 1939 e pagar por Atenas em 2011.

Vivemos em tempos perigosos. Helmut Schmidt, que aos 92 anos sabe que foi o sacrifício que resultou numa Europa sem fronteiras, declarou algo parecido, criticando "todos aqueles que consideram seu próprio país mais importante do que o destino comum da Europa". Há muitas pessoas como essas atualmente, levadas pela frustração, pelo tédio ou pela mesquinhez a buscarem refúgio nas suas tribos.

A criação do euro foi uma decisão política irrevogável. A moeda, no entanto, teve a pouca sorte de nascer justamente num momento em que o idealismo que impulsionava a integração da Europa perdeu força. As implicações federalistas de uma moeda comum depararam-se com o rancor separatista dos europeus complacentes. Eles tinham sido embalados pelo fim da Guerra Fria, irritados pela burocracia europeia e frustrados pela ampliação da UE para os Estados pós-comunistas. A terrível história tão presente nas consciências de François Mitterrand e Helmut Kohl tinha se desvanecido. Se já houve uma crise previsível, esta seria a crise do euro.

O perigo é maior do que isso. A frustração europeia diante de instituições remotas e aparentemente indiferentes disseminou-se, transformando-se numa raiva voltada contra a impunidade dos poderosos e a riqueza daqueles que enriquecem mais e mais a cada dia. Um número cada vez maior de pessoas tem a sensação de que as alavancas das vantagens da globalização são manipuladas por um pequeno grupo de privilegiados.

"Capitalismo é crise", diz um grande cartaz em Londres. Isso é de fato verdadeiro. Como destacou Joseph Schumpeter, "na sociedade capitalista, o progresso econômico significa convulsão". O truque está em convencer as pessoas de que a crise é mais criativa do que destrutiva. A UE foi criada para um momento como este. Ela tem como objetivo garantir a impossibilidade do pior - não para conceder aos europeus os prazeres indiferentes da pós-modernidade, mas sim para salvá-los do inferno que teve início há quase um século, em 1914, e não terminou até que o continente inteiro estivesse em ruínas, em 1945.

Hoje, devemos agradecer pelo fato de as grandes bazucas serem financeiras. Que sejam levadas a campo, seja qual for seu custo subsequente sob a forma da inflação. O significado de irrevogável é um só: o euro não pode ser desfeito. Não existe saída fácil imaginável para o euro; apenas caos e perigos.

Que os bancos sejam recapitalizados. Que o fundo de resgate seja reforçado. Que seja feito tudo aquilo que for necessário. A Alemanha, salva da ruína pela UE, deve liderar os esforços para garantir a segurança do euro ou correr o risco de perder a estabilidade que o país valoriza acima de tudo.

As melhores instituições são também mecanismos que corrigem a si mesmos. Elas funcionam como os freios e contrapesos da Constituição americana. Elas transformam crises em oportunidades. Com o tempo, a defesa do euro vai exigir um salto federativo em direção ao progresso. Isso será bom para os europeus, por mais que eles não percebam agora. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

