A biblioteca de Bin Laden

Quatro anos depois do ataque que matou Osama bin Laden, os Estados Unidos liberam a lista dos 39 livros em língua inglesa que o antigo líder da Al-Qaeda mantinha em sua casa na cidade paquistanesa de Abbottabad. Livros de não ficção incluem temas como:

Conquistas dos Estados Unidos no estrangeiro:

America's Strategic Blunders (Asneiras Estratégicas dos EUA), de Willard Matthias; America's War on Terrorism (Guerra dos EUA contra o Terrorismo), de Michel Chussodovsky; Obama's Wars (As guerras de Obama), de Bob Woodward; Killing Hope: US Military and Cia Interventions since World War II (Matando a Esperança: intervenções da CIA e do Exército dos Estados Unidos desde a 2.ª Guerra Mundial), de William Blum; Unfinished Business, US Overseas Military Presence in the 21 Century (Operações sem fim, a presença militar americana no Estrangeiro no século 21), de Michael St O' Hanlon; Rogue State: A guide to the World's Only Superpower (Estado pária: um guia para a única superpotência do mundo), de William Blum; New Pear Harbor: Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11 (O Novo Pearl Harbor: perguntas alarmantes sobre o governo Bush e o 11 de setembro), de David Ray Griffin;

Islamismo:

A Brief Guide to Understanding Islam (Um breve guia para compreender o Islamismo), de I. A. Ibrahim; Christianity and Islam in Spain (Cristandade e Islamismo na Espanha), de C.R. Haines; Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies (Islã Civil Democrático: Parceiros, Recursos e Estratégias), de Cheryl Benard; In Pursuit of Allah Pleasure (Em busca do prazer de Alá), de Asim Abdul Maajid, Esaam-ud-Deen e Dr. Naahah Ibrahim.

Relações Internacionais e guerra:

Handbook of International Law (Manual da lei internacional, de Anthony Aust; Guerrilla Air Defense: antiaircraft weapons and Techniques for Guerrilla Forces (Defesa aérea de guerrilha: armas antiaéreas e técnicas para forças de guerrilha), de James Crabtree; The Rise and Fall of the Great Powers (Ascensão e queda das grandes potências), de Paul Kennedy; Oxford History of Modern War (História da Guerra Moderna Oxford), de Charles Townsed; International Relations Theory and the Asia-Pacific (Teoria das relações internacionais e Ásia-Pacífico), de John Ikenberry e Michael Mastandano; Necessary Illusions: Tought Control in Democratic Societies (Ilusões necessárias: controle do pensamento nas sociedades democráticas), de Noam Chomsky.

A lista divulgada pelo site da Inteligência Nacional inclui também: The 2003 Spike, de Colin Mason; Al-Qaeda's Online Media Strategies: From Abu Reuter to Irhabi OO7 (Estratégias de mídia online da Al-Qaeda - De Abu Reuter a Irhabi 007), de Hanna Rogan; The Best Democracy Money Can Buy (O melhor que o dinheiro da democracia pode comprar), de Greg Palast; The Best Enemy Money Can Buy (O melhor inimigo que o dinheiro pode comprar), de Anthony Sutton; Black Box Voting, Ballot Tempering in the 21 Century (Caixa negra de votação - mitigando a eleição no século 21, de Bev Harris; Bloodlines of the Illuminati (As linhagens dos Illuminati), de Fritz Springmeier; Bounding the Global War on Terror (Delimitando a guerra global contra o terror), de Jeffrey Record; Checking Iran's Nuclear Ambitions (Examinando as ambições nucleares do Irã), de Henry Sokolski e Patrick Clawson; Christianity and Islam in Spain - 756-1031 d.C., de C. R. Haines; Confessions of an Economic Hit Man (Confissões de um assassino econômico), de John Perkins; Conspirator's Hierarchy: The Committee of 300 (A hierarquia dos conspiradores: o comitê dos 300), de John Coleman; Crossing the Rubicon (Atravessando o Rubicão), de Michael Ruppert; Fortifying Paquistan: The Role of US Internal Security Assistance (somente a introdução do livro) (Fortalecendo o Paquistão - o papel da ajuda à segurança interna), de C. Christine Fair e Peter Chalk; Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance (O Império Americano - Hegemonia ou sobrevivência), de Noam Chomsky; Imperial Hubris (Arrogância Imperial) - Michael Scheuer; New Political Religions, or Analyses of Modern Terrorism (Novas religiões políticas, ou análises do terrorismo moderno), de Barry Cooper; The Secrets of Teachings of All Ages (Os ensinamentos secretos de todas as eras), de Manly Hall (1928); Secrets of the Federal Reserve (Segredos do Federal Reserve), de Eustace Mullins; The Taking of America 1-2-3 (A Conquista da América, 1-2-3), de Richard Sprague.