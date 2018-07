A briga pela vaga de Ted Kennedy

Não tenho dúvida de que Elizabeth Warren é elitista e não estou convencido de que Scott Brown seja sexista, mas tenho certeza que tivemos nosso primeiro vislumbre de como a campanha para o Senado em Massachusetts, em 2012, será tristemente mesquinha e previsivelmente tacanha.

Elizabeth, professora de Direito em Harvard e arquiteta do novo Consumer Financial Protection Bureau, do governo Barack Obama, lidera o grupo de aspirantes à indicação democrata. O escolhido desafiará Scott Brown, o republicano titular hoje da vaga.

Durante o primeiro debate democrata, na semana passada, ela respondeu uma pergunta sobre como cursou a faculdade dizendo que "ficou de roupa". Foi uma referência à antiga atividade de Scott Brown como modelo, quando posou nu com a mão colocada estrategicamente como uma folha de figo para a revista Cosmopolitan. Embora engraçada, foi uma observação infeliz, porque Brown trabalhou como modelo em parte para pagar seus estudos, que bancou sozinho.

Pela cínica aritmética da política, a juventude desfavorecida de Brown, somada às credenciais de Harvard de Warren, resultam em iminentes acusações de elitismo, que ela repudiou. Brown, sem querer, salvou a rival. Indagado sobre a piadinha, dizendo que "ficou de roupa", respondeu: "Graças a Deus". Na mesma aritmética política, um jovem republicano bonito, somado à uma democrata inteligente, o resultado são acusações de sexismo, que ele estupidamente provocou.

Elitismo. O senso de humor é a primeira vítima da campanha. E a briga entre Brown e Elizabeth (se ela conseguir a indicação) será a mais feroz de 2012. A vitória de Brown numa eleição especial em 2010 irritou os democratas: um novato na política, sem eloquência, fotogênico, abocanhou a cadeira vazia com a morte de Ted Kennedy, o exuberante leão liberal do Senado. E o sucesso democrata, conseguindo a cadeira de volta, pode ser decisivo para impedir os republicanos de conquistar o controle do Senado.

Como Elizabeth passou a maior parte das duas últimas décadas em Harvard, os conservadores atacarão sua carreira ferozmente. Elizabeth, porém, é de uma família de trabalhadores de Oklahoma, foi garçonete no restaurante mexicano da tia, casou-se aos 19 anos e teve um filho aos 22. Concluiu seu curso preparatório na Universidade de Houston e precisou conciliar suas responsabilidades de mãe com os estudos para conseguir seu diploma de advogada da Universidade Rutgers.

Brown frequentou escolas mais elegantes: seus estudos universitários começaram na Tufts e ele obteve seu diploma de advogado pela Universidade de Boston. Naturalmente, seus oponentes liberais ignoram isso para qualificá-lo como uma Sarah Palin de calças.

Ele tem o tipo de aparência do menino bonito que pode tornar a vida de uma pessoa muito mais fácil, mas a sua foi bastante difícil. Os casamentos de sua mãe foram muitos e curtos e, quando menino, teve de protegê-la de um marido abusivo. A família quase sempre estava sem dinheiro.

Você ouvirá que Elizabeth não carece de dinheiro, mas sua defesa por mais proteção para o consumidor sugere que ela tem uma compreensão das dificuldades da classe média muito mais do que acadêmica.

Você ouvirá falar muito sobre os hábitos de Brown. Como recebeu muito dinheiro de Wall Street, será rotulado como a marionete dos ricos. Contudo, ele votou a favor das reformas financeiras, às quais muitos republicanos se opuseram, rompendo com as fileiras do partido.

Ele também rompeu com os republicanos ao voltar contra a lei que proibia o ingresso de homossexuais declarados nas Forças Armadas. Brown discutiu ainda o abuso sexual sofrido no passado, vítima de um chefe de acampamento. Ele também é casado com uma jornalista de TV que nunca deixou de trabalhar. Nada disso se ajusta à imagem de troglodita evocada por seus opositores.

A zombaria dele, como a dela, pode ter sido pouco mais do que uma frase casual, embora nada seja casual a partir de agora. Os candidatos não têm mais permissão para momentos de descuido, imprecisões ou contradições. As campanhas os transformam em caricaturas. Por isso, penso que seria bom, antes que isso ocorra com Scott Brown e Elizabeth Warren, olhar para ambos além de suas roupas.