A conversa sobre Kim Jong-un estar doente é verdade? Pyongyang também quer saber

Por onde anda Kim Jong-un? O déspota desonesto está morto após uma cirurgia cardíaca? Está deitado em estado vegetativo em uma cama de hospital? Ou está felizmente fumando cigarro em seu palácio à beira-mar em Wonsan? O paradeiro do líder norte-coreano foi alvo de muita especulação em todo o mundo na semana passada, após relatos não confirmados de que ele havia passado por uma cirurgia cardíaca.

Mas sua ausência também foi notada na capital Pyongyang, onde as elites que apoiam seu regime ficaram sabendo dos rumores. Eles também têm perguntado sobre a conversa de que Kim Jong-un - que governa a Coreia do Norte há quase 8 anos e meio, cerca de 8 anos a mais do que muitos analistas lhe deram - sumiu.

Houve compras em massa na capital, com os habitantes locais estocando tudo, de detergente para a roupa e arroz até eletrônicos e bebidas. Eles começaram a comprar todos os produtos importados primeiro, mas nos últimos dias também houve itens produzidos internamente, como peixe enlatado e cigarros.

Helicópteros voam baixo sobre Pyongyang, disseram fontes confiáveis, e trens na fronteira da China foram interrompidos. Mas essa dificilmente seria a primeira vez que os relatos da morte de um líder norte-coreano foram exagerados. Jornais japoneses e sul-coreanos mataram seu avô, Kim Il Sung, e seu pai, Kim Jong Il, várias vezes nos anos anteriores.

O falecimento prematuro de Kim Jong-un também foi relatado em 2014, quando ele desapareceu por seis semanas, provocando discussões sobre morte por golpe militar ou ataque cardíaco. Como biógrafa de Kim, fui bombardeada com perguntas na semana passada sobre se os rumores são verdadeiros desta vez. A resposta é: eu não sei.

Rumores diferentes

Nenhum de nós saberá até que a Coreia do Norte nos diga, ou ele volte a aparecer. Desta vez, no entanto, os rumores parecem diferentes. A conversa de que Kim teve algum tipo de cirurgia cardíaca teve uma persistência teimosa. Alguns especialistas concordam que desta vez parece mais do que o normal.

"Estamos potencialmente enfrentando uma grave crise", disse Andrei Lankov, um respeitado historiador da Coreia do Norte, acrescentando que acredita que algo está "definitivamente errado" com Kim. Por outro lado, existem explicações plausíveis para sua ausência, dizem outros. Talvez Kim tenha perdido a cerimônia em 15 de abril - o dia mais importante do calendário norte-coreano - por causa de preocupações com o coronavírus.

Mas a conversa está afetando a maneira como as pessoas mais importantes para Kim - as elites de Pyongyang que o mantêm no poder - veem seu líder supostamente invencível. É difícil exagerar a gravidade de uma possível morte para a Coreia do Norte, para um regime que sempre foi dirigido por um homem chamado Kim.

Os soviéticos colocaram Kim Il Sung para liderar o estado em sua fundação em 1948, e ele passou as rédeas para seu filho, Kim Jong Il, em 1994. Essa hereditariedade por si só não teve precedentes na história comunista, mas foi repetida novamente em 2011, quando Kim Jong Il morreu e seu filho de 27 anos assumiu.

Panorama

A Coreia do Norte já existe há mais tempo que a União Soviética existiu, e Kim Jong-un está no poder há mais tempo do que qualquer um de seus colegas da região: mais do que o primeiro-ministro japonês e os presidentes da Coreia do Sul e da China; mais do que o dobro do tempo em que Donald Trump liderou os Estados Unidos.

Kim I e Kim II eram idosos quando morreram, e o último em particular parecia doente. Nos dois casos, houve um plano de sucessão que viu ambos os herdeiros crescerem através das fileiras dos militares e do Partido dos Trabalhadores. E em ambos os casos as mortes foram anunciadas alguns dias depois na televisão.

E se Kim morrer?

Não há um sucessor claro para ele. Os Kims reivindicaram seu direito de liderar uma linhagem de sangue mítica que remonta ao Monte Paektu, o lendário local de nascimento do povo coreano. Kim sempre usou essa linhagem de Paektu para afirmar que ele é um governante legítimo. Esta é a razão pela qual ele costuma montar seu cavalo branco naquela montanha, e também é por isso que ele assassinou seu meio-irmão na Malásia em 2017.

Acredita-se que Kim tenha um filho, mas é uma criança. Ele tem um irmão mais velho, que é um superfã de Eric Clapton e que teria sido ignorado por ser "afeminado". E um tio, meio-irmão de seu pai que fora embaixador na Europa Oriental - uma espécie de exílio confortável por quase quatro décadas, até que foi recentemente chamado de volta a Pyongyang. A criança claramente não está pronta para liderar, e os outros dois não têm redes na Coreia do Norte.

Candidata

Isso deixa apenas um candidato óbvio: a irmã mais nova, Kim Yo Jong, uma mulher que assumiu um papel cada vez mais proeminente no regime, apoiando seu irmão em cúpulas e atuando como sua enviada especial para a Coreia do Sul. Ela também dirige a divisão de propaganda e é claramente capacitada.

Mas ela não tem credenciais militares. Não houve campanha de propaganda ao seu redor e ela tem uma outra característica importante: é uma mulher. Dentro das rígidas tradições confucionistas de ambas as Coreias, que valorizam a idade e a masculinidade, Kim Yo Jong não tem nenhuma das duas.

Pedir à velha guarda octogenária que aceitasse Kim Jong-un era uma coisa; esperar que eles sirvam uma mulher millenial (ela tem 31 anos) é outra completamente diferente. Não vejo como Kim Yo Jong poderia se tornar a líder. Mas também não vejo como ela não pode se tornar a líder. Não há mais ninguém.