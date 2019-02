A convite de Xi Jinping, Kim Jong-un chega a Pequim para visita de quatro dias

SEUL - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está na China para uma viagem de quatro dias a convite do presidente chinês, Xi Jinping, informou a agência de notícia estatal norte-coreana nesta terça-feira, 8. O movimento do mandatário norte-coreano é visto como um novo esforço de coordenar as ações do país com seu maior aliado na região antes do próximo encontro com o presidente americano Donald Trump, que pode ocorrer neste ano.

Kim deixou a Coreia do Norte acompanhado de sua esposa, Ri Sol Ju, e outros oficiais do governo na tarde de segunda, 7, informou a agência de notícias estatal norte-coreana. A informação também foi confirmada pela agência de notícias chinesa Xinhua. O trem blindado norte-coreano chegou à estação ferroviária Pequim Norte por volta das 10h55 (0h55, no horário de Brasília) desta terça, data que também o aniversário de Kim.

Mais cedo, a segurança do terminal foi reforçada com dezenas de policiais e tropas paramilitares. Carros aparentemente oficiais do governo chinês foram vistos passando pelo cordão de segurança em direção à estação.

Kim Jong-un deverá ficar hospedado na Diaoyutai, a casa de hóspedes oficial do governo chinês, na região oeste da capital. A cúpula com Xi Jinping será realizada no Grande Salão do Povo, sede do legislativo.

Esta é a quarta visita de Kim à China. As outras três foram realizadas ao longo do ano passado, enquanto o líder norte-coreano negociava a desnuclearização do país com os Estados Unidos após constantes ameaças de retaliações nos dois lados.

Em junho, Kim se encontrou com Trump em Cingapura e anunciaram juntos a meta de desmantelar as instalações nucleares da Coreia do Norte. Até o momento, pouco progresso foi feito para cumprir essa promessa, segundo analistas. Enquanto Washington exige novas provas de ação de Pyongyang, a Coreia do Norte adverteu os Estados Unidos que, caso continue a ser pressionada com sanções econômicas, poderá 'mudar de ideia' sobre a desnuclearização. //ASSOCIATED PRESS