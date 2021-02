A crise econômica da Rússia corrói o consenso que protegia Putin

Andrew Kramer, The New York Times

KALININGRAD, Rússia - Aleksandr Dobralsky saiu às ruas para protestar contra a prisão no mês passado do líder da oposição mais proeminente da Rússia. Mas ele também tinha outras queixas.

“É como se alguém tivesse pisado em seu dedo do pé e dito:‘ Seja paciente com isso por um tempo’”, disse Dobralsky, um advogado, sobre os problemas econômicos do país. "Como você pode simplesmente esperar que acabe?"

As pesquisas de opinião há alguns anos rastreiam um pivô no clima nacional, longe do que foi chamado de “consenso da Crimeia”, um amplo apoio ao presidente Vladimir Putin pela anexação da península ucraniana. Agora, as pessoas estão focadas em sua decepção com a queda dos salários e pensões.

Na Rússia, a competição entre o efeito nacionalista da política externa assertiva de Putin e a raiva sobre a economia em declínio costuma ser chamada de batalha entre a televisão e a geladeira: os russos prestam atenção às notícias patrióticas na TV ou notam suas geladeiras vazias?

“Unir-se em torno da bandeira não é mais um antídoto contra o protesto”, disse Ekaterina Schulmann, professora associada do programa para a Rússia e a Eurásia do instituto de pesquisa britânico Chatham House, em entrevista por telefone.

Schulmann citou estudos de grupos de foco indicando que os russos informados sobre estatísticas econômicas de salários em declínio ou a taxa de câmbio do rublo em relação ao dólar eram mais propensos a expressar apoio a uma política externa cautelosa do que os russos que não conheciam esses dados econômicos.

Vários fatores minaram o consenso da Crimeia. No ano em que Putin anexou a Crimeia, 2014, seus índices de aprovação em casa dispararam mesmo com os países europeus, os Estados Unidos e outros respondendo com sanções que ameaçaram a economia da Rússia.

A política externa de confronto foi inicialmente muito popular, enquanto a dor econômica levou anos para entrar na política.

Mas a estagnação financeira provocada por sanções, uma redução no investimento estrangeiro em meio a tensões com o Ocidente e os baixos preços do petróleo forçaram o Kremlin a impor políticas impopulares, incluindo o aumento da idade de aposentadoria para sustentar os fundos de pensão do governo.

Os salários médios líquidos dos russos ajustados pela inflação têm diminuído desde a crise na Ucrânia. Eles estão agora 10% mais baixos do que há sete anos.

Isso está prejudicando o apoio ao governo de Putin. Uma série de grupos de oposição foram às ruas, de comunistas a nacionalistas de direita. “Se você ainda não tem um lugar no sistema, não tem chance” de encontrar trabalho, disse Dobralsky.

E, dizem analistas políticos, não é coincidência que os protestos tenham vazado das ricas cidades de Moscou e São Petersburgo para as províncias mais distantes da Rússia, que estão sentindo a dor econômica de forma mais aguda.

Protestos foram relatados em mais de 100 cidades e vilas, de Vladivostok, no Oceano Pacífico, a Kaliningrado, a cidade mais ocidental da Rússia. Essas cidades e vilas remotas já foram vistas como focos de apoio a Putin.

Mas depois de um movimento de protesto liderado por Alexei Navalni em 2011 e 2012 em Moscou, o governo despejou dinheiro em projetos populares de renovação urbana que amenizaram a oposição política, como reformar parques e repavimentação de calçadas.

Enquanto isso, o Kremlin confundiu sua própria imagem do país como uma fortaleza sitiada por um Ocidente invasor ao hospedar e promover a Copa do Mundo de 2018, expondo os russos a dezenas de milhares de simpáticos torcedores estrangeiros.

Na cidade natal de Dobralsky, Kaliningrado, um enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, a propaganda estatal alertando sobre o perigo estrangeiro sempre foi difícil de vender.

“Eles dizem:‘ Os americanos estão construindo uma base militar na Polônia ’”, disse Dmitry Feldman, um designer gráfico que trabalha em Kaliningrado, sobre o noticiário da televisão. “Mas nós conhecemos os poloneses. Você pergunta a um cara comum na Polônia, ‘Você quer conquistar a Sibéria?’ E eles não sabem do que você está falando.”

Para ter certeza, circunstâncias extraordinárias não relacionadas à longa queda econômica da Rússia desencadearam os protestos. Os manifestantes disseram que ficaram indignados com a prisão de Navalni depois que ele retornou à Rússia do tratamento na Alemanha por envenenamento por agente nervoso e com a divulgação subsequente de Navalni de um vídeo acusando Putin de corrupção e de construir um palácio opulento. Navalni culpou o Kremlin pelo ataque, no qual ele disse que os agentes colocaram uma dose quase letal de veneno para os nervos em sua cueca.

“Eu veria o contrário”, disse Schulmann, a cientista política. “Quando os fatores políticos mudam, a economia também se torna importante. As pessoas estão dizendo: 'Sim, isso aconteceu e os mantimentos estão ficando mais caros, também.'”