A democracia na gangorra Para quem acompanha as últimas contorções políticas nas Américas, haja coração. Só em abril, houve atentados contra a Constituição (Bolívia), choque de poderes (Argentina e Brasil), confusão no tribunal (Guatemala) e pancadaria parlamentar (Venezuela). Claro, as situações variam. Cada caudilho no seu galho. Em comum, todos respondem às pressões da democracia, tendência crescente do Caribe às geleiras. O divisor de águas é a forma como cada Estado administra seus conflitos e o saldo é que define a força, ou a fragilidade, das respectivas instituições nacionais.