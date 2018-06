A derrota da social-democracia europeia

Mesmo que Emmanuel Macron vença, nem Marine Le Pen nem a Frente Nacional (FN) sairão derrotadas das eleições deste domingo na França. Não apenas pelo patamar histórico de votos alcançado - a previsão é que ela obtenha pelo menos 37%, mais que o dobro do resultado do pai, Jean-Marie Le Pen, em 2002 (17,8%).

Tampouco pela chance de ampliar, nas eleições legislativas de junho, sua base parlamentar de apenas dois para até 25 deputados, segundo a previsão do instituto OpinionWay (veja a tabela abaixo). Mas por ter conseguido, pela primeira vez numa potência europeia desde a 2ª Guerra, pôr no centro da arena política não mais o debate econômico, entre esquerda e direita - e sim o de identidade, entre nacionalistas e liberais. Opostos na visão sobre imigração, integração à União Europeia, abertura comercial e questões sociais, Macron e Le Pen representam os dois novos polos que, nos próximos anos, prometem dominar a política não apenas na França.

A maior derrotada, como na Holanda nas eleições de março, é a social-democracia, principal força europeia há décadas, representada pelo Partido Socialista francês. O PS tende a sumir como força política, para ceder espaço ao projeto liberal de Macron. Não à toa. Na França, país conhecido pelo estatismo atávico, o governo consome incríveis 53,3% do PIB - vice-recorde em sociedades complexas, atrás apenas da Finlândia.

- ‘Le Canard Enchaîné’ anuncia voto ‘nem-nem’

Partidários do franco-bolivariano Jean-Luc Mélenchon defendem o voto “nem-nem”: nem Marine, nem Macron. Foi o bastante para o satírico Le Canard Enchaîné estampar na manchete seu voto hoje: “Nem Marine, nem Le Pen”.

- Trumpcare se tornará problema para Trump

Se três senadores republicanos votarem contra, o Trumpcare naufraga. Pelo menos dez fazem reservas ao texto aprovado na Câmara. Só o encolhimento em US$ 880 bilhões do Medicaid, programa que beneficia os americanos mais pobres, deixaria 14 milhões sem cobertura em dez anos - num total de 26 milhões. Se virar mesmo lei, a inevitável impopularidade do Trumpcare, bem pior que o já sofrível Obamacare, ameaça a maioria do governo na Câmara nas eleições legislativas do ano que vem.

- Carta do FBI derrotou Hillary, diz estatístico

A democrata Hillary Clinton atribuiu sua derrota à carta do diretor do FBI, James Comey, anunciando dez dias antes da eleição novos elementos na investigação de seus e-mails. Pelas contas do estatístico Nate Silver, a carta decidiu o voto de 1% a 4% do eleitorado. Na estimativa conservadora, sem ela Hillary venceria em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Na mais alta, ainda levaria Flórida, Arizona, Carolina do Norte e um distrito de Nebraska.

- O ‘monstro da incerteza’ e as mudanças climáticas

A primeira coluna de Bret Stephens no New York Times irritou ambientalistas. Ele destacou incertezas inerentes à ciência para criticar convicções sobre o clima. Não é a primeira vez que o “monstro da incerteza” é invocado como pretexto para a inação. “Argumentar que uma avaliação honesta da incerteza não justifica nada além do debate é desprezar décadas de análise científica, econômica, estratégica e política”, diz o jornalista Andrew Revkin.

- Facebook contra o crime

Depois de flagrar a exibição ao vivo de assassinatos, o Facebook anunciou a contratação de 3 mil funcionários para inspecionar vídeos de crimes e suicídios publicados em sua plataforma. Não há software capaz de fazer isso sem intervenção humana.

- Quem tem medo de Vanessa Bell?

Como artista, a irmã era melhor. Mas tem crescido o interesse sobre a pintora Vanessa Bell (foto), afirma o crítico Paul Levy na New York Review of Books. Ela está no centro de duas novas exposições em Londres e do novo romance de Priya Parmar, Vanessa e Sua Irmã, que explora sua rivalidade fraterna com a escritora Virginia Woolf. Prato cheio para obcecados pelo grupo de Bloomsbury.