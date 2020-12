A dolorosa despedida aos venezuelanos que morreram tentando imigrar a Trinidad e Tobago

CARACAS - Centenas de pessoas protestaram nesta quinta-feira, 17, na praça do povoado costeiro de onde saiu a embarcação lotada de migrantes venezuelanos que naufragou a caminho de Trinidad e Tobago, deixando oficialmente 28 mortos.

Güiria (Sucre, nordeste da Venezuela), a 100 km de Puerto España, se tornou uma popular rota de saída para aqueles que, fugindo da crise, querem entrar ilegalmente em Trinidad.

Leia Também Joias vindas do mar aliviam penúria em vila venezuelana

Mas a travessia é muito perigosa e centenas de pessoas desapareceram na tentativa, embora nunca nos outros naufrágios os corpos tenham sido encontrados.

Cerca de cem pessoas desapareceram nesta travessia entre 2018 e 2019.

Todas as pessoas a bordo da embarcação, que saiu em 6 de dezembro e naufragou, eram deste povoado, que a cada funeral vai da tristeza à indignação ao que asseguram ser uma resposta pobre no resgate e no controle da operação de tráfico de seres humanos.

"Justiça! Justiça!", gritavam os 800 manifestantes que marcharam da praça do povoado, onde fica a igreja, pelas ruas com cartazes, apitos e bandeiras venezuelanas.

As autoridades venezuelanas, que abriram uma investigação, dispuseram há dois dias de um helicóptero para apoiar a busca de vítimas deste naufrágio, cujas condições não estão claras.

Sabe-se apenas que os primeiros corpos apareceram a 13 km da costa venezuelana na sexta-feira passada e foram encontrados por um navio-patrulha da guarda costeira.

No entanto, Tadira Mata, professora de educação física, disse que a resposta oficial chegou tarde demais.

"Desde o momento em que isto aconteceu aqui não houve quem ajudasse, quem saiu para procurá-los foram os pescadores com a pouca gasolina que têm", disse à Agência France-Presse a mulher, afirmando ter perdido dez ex-alunos no naufrágio.

Os pescadores continuam saindo todos os dias de madrugada para fazer buscas. Às vezes passam fora o dia todo, até a noite.

A marcha chegou até o comando da Guarda Nacional, responsável pelo tráfego de embarcações.

"A corrupção é terrível na Guarda Nacional, só lhes interessa ganhar o dinheiro com a entrada e a saída dos barcos", criticou Carla, de 40 anos, moradora do povoado e participante do protesto.

Mais cedo, o procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, informou que dos 28 mortos no naufrágio, 26 foram identificados.

Os primeiros corpos apareceram na sexta-feira passada durante uma operação de rotina de um barco de patrulha da guarda costeira.

Segundo Saab, cada um dos migrantes a bordo do barco pagou 150 dólares ao que definiu como uma "máfia" de tráfico humano, sobre a qual seu despacho emitiu quatro novos mandados de prisão.

As autoridades prenderam até o momento duas pessoas pelo caso: o dono da embarcação e o proprietário da fazenda de onde partiu. Serão acusados, explicou o funcionário, por "tráfico ilegal de pessoas e associação criminosa".

O Ministério Público também pediu a prisão de sete militares da Guarda Nacional por extorsão, como resultado de uma investigação vinculada com o ocorrido.

A ONU estima que mais de cinco milhões de venezuelanos deixaram seu país desde 2015 forçados pela crise e que cerca de 25 mil escolheram Trinidad e Tobago como destino. O país insular, de 1,3 milhão de habitantes, diz que facilitou o registro para 16 mil venezuelanos. /AFP