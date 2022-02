À espera do Brasil, Mercosul retira comunicado condenando invasão da Ucrânia

ASSUNÇÃO - Uma declaração conjunta assinada por três dos quatro membros fundadores do bloco comercial Mercosul que condenava os ataques da Rússia contra a Ucrânia foi retirada da internet nesta sexta-feira, 25, por falta de consenso entre os países.

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, primeiro a publicar a declaração, disse que o texto era um rascunho de um comunicado que ainda estava sendo negociado. A nota foi postada com o aval do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, mas foi removida para esperar a posição do Brasil, disseram fontes à agência de notícias Reuters.

Outra fonte consultada pela Reuters acrescentou que a nota não teria a aprovação do Brasil.

O Brasil, no entanto, votou a favor de uma resolução condenando as ações da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A nota do Mercosul dizia que o avanço russo sobre os ucranianos constituía uma "violação aberta dos princípios e normas do Direito Internacional." Os países pediram "a imediata retirada das forças militares da Ucrânia."

O presidente Jair Bolsonaro recebeu críticas da Casa Branca por manifestar "solidariedade" à Rússia durante uma visita a Moscou este mês, quando se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu comunicado nesta quinta-feira expressando "preocupação" com as operações militares da Rússia. Bolsonaro chegou a repreender publicamenteo o vice-presidente Hamilton Mourão por condenar a invasão russa.

O Mercosul foi fundado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela foi incorporada e depois suspensa, enquanto a Bolívia está em processo de adesão./REUTERS