A Europa é a sra. Merkel Barack Obama está na Irlanda do Norte, onde participa de uma reunião do G-8 e do lançamento de uma rodada de negociações sobre um acordo comercial entre os EUA e a União Europeia. Não é pouca coisa. No entanto, essa notícia dupla é eclipsada por uma terceira: amanhã e depois de amanhã, Obama estará em Berlim.