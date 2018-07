A face reformista da ditadura líbia

Saif teve papel crucial na reaproximação de Trípoli com a comunidade internacional na última década - no fim do programa nuclear bélico líbio, nos acordos econômicos e diplomáticos e na libertação das enfermeiras búlgaras condenadas na Líbia pela acusação de infectar crianças com o vírus da aids. Saif ainda foi o responsável pela negociação para a indenização das vítimas do atentado de Lockerbie - 266 pessoas morreram quando um avião da PanAm explodiu sobre a cidade escocesa em 1988.

Tecnocrata bem treinado, Saif fala inglês fluentemente e era próximo de autoridades e empresários do Ocidente. É formado em engenharia, fez mestrado em Viena e doutorado na London School of Economics (LSE) - à qual doou 1,77 milhão e é investigado pelo plágio de sua tese, que defendia reformas políticas.

O segundo filho de Kadafi era pintor nas horas vagas e chegou a expor seus trabalhos. Tem uma casa em Londres e, quando não estava em Trípoli, vivia numa propriedade rural onde criava tigres.

Saif era conhecido como o responsável pelos recursos financeiros da Líbia. Era líder da Fundação Kadafi para o Desenvolvimento, que apoiou muitas causas humanitárias, e agora evidências comprovam que ele comandava a Autoridade de Investimento da Líbia, responsável pela administração da renda petrolífera do país membro da Opep.

Saif sempre negou que fosse o herdeiro do governo de Kadafi e chegou a anunciar em 2008 sua saída da política, defendendo reformas democráticas no país.

Entretanto, no começo da rebelião contra Kadafi, Saif assumiu o papel de relações públicas do pai e foi à TV defender o governo. Apareceu por diversas vezes empunhando armas e pedindo a morte dos combatentes de oposição, o que lhe rendeu o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia por crimes contra a humanidade.