A França dos falcões PARIS - Será que os americanos enlouqueceram? O que houve com eles? Agora, eles elogiam a França, sua prudência política e diplomática, enquanto, em geral, Paris desaba sob os sarcasmos e o menosprezo de todos os EUA. Esse amor louco e tardio dos americanos pelos franceses explica-se pelo que acaba de ocorrer em Genebra: enquanto o presidente Barack Obama e o Irã tentavam concluir um enésimo acordo sobre a questão nuclear, a França não hesitou em dizer que o pacto do Irã com os P5+1 (os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha) era algo indecente. Paris o vetou. De repente, em vez de assinar um acordo histórico após dez anos de negociações duras e perigosas, todos os chanceleres, furiosos, entraram em seus aviões e se foram. Voltarão a se reunir no dia 20.