A guerreira que fez greve de sexo na Libéria Leymah Gbowee, de 39 anos, liderou exércitos de "mulheres de branco" pela paz nas ruas da Libéria contra rebeldes sanguinários. "Uma guerreira que ousou entrar em locais onde outros não ousariam", disse sua assistente, Bertha Amanor. A ativista chamou a atenção do mundo ao organizar uma greve na qual as mulheres se recusaram a fazer sexo com os maridos, durante a guerra civil, em protesto contra crimes sexuais. Em novembro de 2003, Leymah avançou com centenas de manifestantes na capital Monróvia, exigindo o desarmamento de grupos acusados de estuprar mulheres e crianças. Um acordo de paz tinha posto fim a 14 anos de conflitos, mas os crimes sexuais continuavam. A voz de Leymah ganhou o mundo. "Nós, mulheres da Libéria, não vamos mais permitir sermos estupradas, abusadas, usurpadas, mutiladas e mortas", gritava a líder. "Nossos filhos e netos não serão mais usados como máquinas de matar e escravos do sexo." Leymah disse-se surpresa com o Nobel da Paz: "Tudo o que faço é um ato de sobrevivência própria e das pessoas para quem trabalho", disse a ativista, que vive em Gana, onde dirige uma rede de mulheres africanas pela Paz e Segurança. / AP