A imagem de um PRI ressuscitado Enrique Peña Nieto, de 45 anos, é o produto mais telegênico do Partido Revolucionário Institucional, que governou o México por 71 anos. Com um rosto jovem que atrai as mulheres e uma estudada aparição em seus atos de campanha, o advogado terá uma ampla missão. Além de governar o país, Peña Nieto deve tentar reerguer a economia, combater o narcotráfico e a criminalidade e também mudar a controvertida imagem do PRI.