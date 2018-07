'A invenção de Hugo Cabret' lidera corrida para o Oscar

Também indicado para a categoria de melhor filme está o filme mudo "O Artista", de Michel Hazanavicius, que recebeu 10 indicações. Na mesma categoria estão o drama familiar "Os Descendentes", "Extremamente Alto & Incrivelmente Perto"; "Histórias Cruzadas"; "Meia-Noite em Paris", de Woody Allen e "Moneyball". Também estão na lista "A Árvore da Vida" e o épico da Segunda Guerra Mundial "Cavalo de Guerra".

Concorrem ao prêmio de melhor ator Demián Bichir (por "A Better Life"), George Clooney ("Os Descendentes"); Jean Dujardin ("O Artista"), Gary Oldman ("O espião que sabia demais") e Brad Pitt ("Money Ball").

Na categoria melhor atriz estão Glenn Close ("Albert Nobbs"), Rooney Mara ("A Garota com a Tatuagem de Dragão"), Meryl Streep ("A Dama de Ferro"), Viola Davis ("Histórias Cruzadas") e Michelle Williams ("''Minha Semana com Marilyn"). As informações são da Associated Press.