A ira dos coptas

Essa ignomínia ocorreu alguns meses depois que o regime de Hosni Mubarak foi deposto e semanas antes que as eleições, previstas para 28 de novembro, criem uma Assembleia Legislativa. O derramamento de sangue é um mau augúrio para o futuro de um Egito, enfim, livre da ditadura.

É fato que, desde os tempos de Mubarak, os coptas estavam expostos a perseguições do regime e, às vezes, até a agressões toleradas de certos muçulmanos fanáticos. No entanto, o último massacre provou que a queda do ditador e sua substituição por "democratas" não desarmaram os atritos religiosos no país.

A continuidade da rejeição aos coptas coloca em questão a mudança ocorrida no Egito. Atualmente, o poder Executivo egípcio está nas mãos dos militares, mais exatamente do Conselho Supremo das Forças Armadas. No entanto, quem está à frente do Conselho? O ex-ministro da Defesa de Mubarak.

Nos últimos dias, uma informação percorria as ruas do Cairo. Os militares lançaram uma mensagem clara: se não aceitarem que o Conselho Supremo organize a transição, ele permanecerá no poder.

Isso significa que as eleições legislativas de novembro são incertas. Os generais que estão no poder enfrentam uma onda de greves que paralisa a economia já extenuada. Os antigos membros do partido de Mubarak partem para o ataque: ameaçam semear o caos se forem excluídos da eleição, como a oposição democrática exige.

Os liberais desejam uma transferência rápida do poder para os civis. E há os islâmicos radicais. Não nos esqueçamos que o islamismo fundamentalista mundial tem origem no Egito, na Irmandade Muçulmana, que já pregava no país mesmo antes da 2.ª Guerra. Eles continuam presentes, são numerosos, organizados e poderosos, apesar das garantias de que "evoluíram" e adoram a democracia.

Esse é o jogo confuso no qual os coptas desempenham também seu papel sacrificial e infeliz. Eles constituem uma minoria cristã no meio de muçulmanos, mas não são negligenciáveis.

Os coptas são parte da maior igreja cristã do Oriente Médio, abrangendo 10% dos egípcios. A maioria dos coptas (90%) é de rito ortodoxo. Eles já estavam ali na aurora do cristianismo, quando o Egito ainda fazia parte do Império Romano. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK