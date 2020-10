Itália impõe as mais severas restrições contra o coronavírus desde o primeiro lockdown

ROMA - A Itália se tornou o último país europeu a anunciar novas restrições para impedir a propagação do novo coronavírus no domingo, 25, enquanto países em todo o continente continuam relatando infecções crescentes. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou as novas restrições enquanto o país registrava um recorde de 21.273 casos no domingo.

A partir de segunda-feira, os restaurantes e bares deverão fechar até as 18h, e as academias, piscinas e cinemas deverão fechar totalmente. As restrições são a quarta rodada de aperto neste mês na Itália, e a mais severa desde que o país suspendeu o bloqueio nacional em maio.

A Itália teve 1.208 pacientes com a covid-19 em terapia intensiva no domingo - mais do que em 9 de março, quando Conte anunciou o lockdown.

“Estes são dias difíceis”, disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza, no domingo, de acordo com a Associated Press. “A curva de contágio está crescendo no mundo. E em toda a Europa a onda é muito alta. Devemos reagir imediatamente e com determinação se quisermos evitar números insustentáveis.”

A Europa pareceu vencer as taxas de infecção durante o verão no hemisfério norte. Mas, com a reabertura das economias e o clima mais frio empurrando as pessoas para dentro, vários países estão relatando números de casos que estão superando os recordes registrados na primavera.

A França anunciou no domingo mais de 50.000 novas infecções, um novo recorde pelo quarto dia consecutivo. A Alemanha, amplamente elogiada por seu tratamento inicial do vírus, relatou um aumento. O número de casos de coronavírus na Polônia dobrou em menos de três semanas. E a Espanha também impôs novas restrições.

“A pandemia está se espalhando rapidamente de novo, ainda mais rápido do que no início, há mais de meio ano”, alertou a chanceler alemã, Angela Merkel, em seu podcast semanal de vídeo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou novos registros de casos diários em todo o mundo, três dias consecutivos na semana passada, com novas infecções atingindo mais de 465.000 no sábado. Quase metade desses casos ocorreu na região da União Europeia. Os Estados Unidos estabeleceram um novo recorde na sexta-feira, com mais de 82.000 novas infecções confirmadas.

Jennifer Nuzzo, pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores, chamou as tendências tanto nos Estados Unidos quanto na Europa de "profundamente perturbadoras".

“A menos que os EUA e a Europa tomem medidas decisivas para interromper a propagação do vírus, poderíamos facilmente ver os números dos casos que eclipsam os níveis pré-bloqueio”, disse ela ao The Washington Post. “Se o número de casos ficar muito grande, pode ser muito difícil reduzir a velocidade do vírus de forma significativa usando outras medidas além do desligamento.”

Os números dispararam na República Tcheca, que nos últimos dias solicitou ventiladores adicionais de um estoque europeu de emergência, fechou suas fronteiras para turistas e impôs um novo bloqueio. O país registrou 12.472 novos casos no sábado; mais de 250.000 pessoas no país de 10,7 milhões já contraíram o vírus.

A Espanha, que achatou sua curva de primavera com um lockdown de três meses iniciado em março, anunciou novas restrições nacionais no sábado. Sob um novo estado de emergência, o primeiro-ministro Pedro Sánchez impôs um toque de recolher noturno nacional, proibiu reuniões de mais de seis pessoas e deu aos governos regionais autoridade para restringir os movimentos. Em um discurso na sexta-feira, ele alertou sobre os “meses difíceis” que virão.

As regras nacionais abrangentes em vários países sugerem uma crença crescente de que os esforços iniciais dos líderes europeus para evitar a reimposição de bloqueios economicamente punitivos em favor de restrições regionais com foco em pontos críticos de vírus podem não ter sido suficientes.

O aumento dos testes pode ser responsável por parte do aumento no número de casos. O número de hospitalizações e mortes não voltou aos níveis da primavera em muitos países.

Mas as hospitalizações também estão aumentando. A Polônia transformou seu maior estádio de atletismo em um hospital de campanha para liberar capacidade poucos dias antes de o líder do país fazer um teste positivo para o vírus. As hospitalizações na Espanha aumentaram nas últimas duas semanas em 20% em nível nacional e 70% na Catalunha, de acordo com a Reuters.

A Bélgica, que tem a segunda maior taxa de infecção da União Europeia depois da República Tcheca, informou que a ocupação hospitalar aumentou 87% na semana passada, já que o vírus afetou os profissionais de saúde, professores e polícia.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alertou na sexta-feira que, embora as taxas de mortalidade permaneçam baixas porque a transmissão ocorre principalmente entre pessoas mais jovens, isso pode mudar rapidamente.

“Com altos níveis de transmissão na comunidade, a proteção de indivíduos clinicamente vulneráveis se torna mais difícil e é inevitável que mais indivíduos que não são considerados clinicamente vulneráveis desenvolvam doenças graves”, escreveu o grupo em um relatório de avaliação rápida de risco.