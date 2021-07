‘A jihad do amor’: partido de premiê da Índia tenta proibir casamentos com muçulmanos

Sameer Yasir, Emily Schmall e Iqbal Kirmani/ The New York Times, O Estado de S.Paulo

SRINAGAR, Caxemira — Manmeet Kour Bali teve que defender seu casamento na justiça. Sikh de nascimento, Bali se converteu ao islamismo para se casar com o muçulmano Shahid Nazir Bhat. Seus pais se opuseram a um casamento fora de sua comunidade e prestaram queixa na polícia contra seu novo marido. No mês passado, ela testemunhou que se casou por amor, e não por coação, de acordo com uma cópia de sua declaração à qual o The New York Times teve acesso. Dias depois, ela apareceu na capital da Índia, Nova Délhi, casada com um homem sikh.

A diversidade religiosa definiu a Índia por séculos, sendo reconhecida e protegida na Constituição do país. Mas as uniões inter-religiosas permanecem raras, um tabu e cada vez mais ilegais. Uma enxurrada de novas leis em toda a Índia, em estados governados pelo Partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, ou BJP, tenta banir de uma só vez esse tipo de união.

Embora as regras se apliquem de maneira ampla, partidários de direita no partido descreve essas medidas como necessárias para conter a "jihad do amor", a ideia de que os homens muçulmanos se casam com mulheres de outras religiões para espalhar o Islã.

Os críticos afirmam que tais leis alimentam um sentimento antimuçulmano sob um governo que promove uma agenda nacionalista hindu.

No ano passado, legisladores no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, aprovaram uma legislação que torna a conversão religiosa por casamento um crime punível com até 10 anos de prisão.

Até agora,162 pessoas foram presas sob a nova lei, embora poucas tenham sido condenadas.

“O governo está tomando uma decisão que adotará duras medidas para coibir a jihad do amor”, disse Yogi Adityanath, um monge hindu e principal autoridade eleita de Uttar Pradesh, pouco antes de ser aprovada a Ordem de Conversão Religiosa Ilegal.

Na Caxemira, onde Bali e Bhat viviam, membros da comunidade Sikh contestaram a legitimidade do casamento, chamando-o de "jihad do amor". Eles pressionam por similares regras de anticonversão.

Enquanto os proponentes de tais leis dizem que o objetivo delas é proteger mulheres vulneráveis de homens predadores, especialistas afirmam que elas destituem as mulheres de sua autonomia.

Em todo o país, grupos de vigilantes criaram uma vasta rede de informantes locais, que avisam a polícia sobre casamentos inter-religiosos planejados. Um dos maiores é o Bajrang Dal, ou a Brigada de Hanuman, o deus macaco hindu. O grupo entrou com dezenas de queixas policiais contra pretendentes ou noivos muçulmanos, de acordo com Rakesh Verma, um morador de Lucknow.

Um estudo do americano Pew Research Center revelou que a maioria dos indianos se opõe a qualquer pessoa, especialmente às mulheres, de se casar fora de sua religião. A maioria dos casamentos indianos — 4 em 5 — é arranjada. A oposição a casamentos inter-religiosos é tão generalizada que, em 2018, a Suprema Corte da Índia ordenou que as autoridades estaduais fornecessem segurança e abrigos para aqueles que se casassem contra a vontade de suas comunidades.

Em sua decisão, o tribunal disse que terceiros "não podem criar uma situação em que tais casais sejam postos em um ambiente hostil". O direito constitucional do país à privacidade também foi interpretado para proteger casais de pressão, assédio e violência de famílias e comunidades religiosas.

Em Bhopal, capital do estado de Madhya Pradesh, o governo liderado pelo BJP aprovou em março um projeto de lei inspirado na lei de Uttar Pradesh, endurecendo as penas para conversão religiosa pelo casamento e facilitando a anulação. O governo não é “avesso ao amor”, disse o ministro estadual do Interior do estado, Narottam Mishra, “mas é contra a jihad”.

Membros da comunidade sikh da Caxemira estão usando o caso de Bali e Bhat para pressionar por uma lei semelhante em Jammu e Caxemira. “Precisamos imediatamente de uma lei que proíba o casamento inter-religioso aqui”, disse Jagmohan Singh Raina, um ativista sikh de Srinagar. “Isso ajudará a salvar nossas filhas, tanto muçulmanas quanto sikhs.”

No início de junho, em uma mesquita no norte da Caxemira, Bali, 19, e Bhat, 29, realizaram o Nikah, um compromisso de seguir a lei islâmica durante seu casamento, de acordo com seu acordo de casamento autenticado. Depois disso, Bali voltou para a casa de seus pais, onde disse que foi espancada várias vezes por causa do relacionamento.

“Agora minha família está me torturando. Se alguma coisa acontecer comigo ou com meu marido, vou me matar ”, disse em um vídeo postado nas redes sociais. No dia seguinte à gravação, Bali saiu de casa ao encontro de Bhat.

Embora uma cerimônia religiosa entre pessoas da mesma fé — como Bhat e Bali após a conversão — seja reconhecida como legalmente válida, o casal teve uma cerimônia civil e obteve uma licença de casamento para reforçar suas proteções legais. O acordo de casamento indicava que a união “foi feita pelas partes contra o desejo, vontade e consentimento dos respectivos pais".

“Como milhares de outros casais que não compartilham a mesma crença religiosa, mas respeitam a fé um do outro, pensamos que criaremos um pequeno mundo próprio onde o amor triunfará”, disse Bhat. “Mas essa mesma religião se tornou a razão de nossa separação.”

O pai de Bali entrou com uma queixa na polícia contra Bhat, acusando-o de sequestrar sua filha e forçá-la a se converter. Em 24 de junho, o casal se entregou à polícia em Srinagar, onde ambos foram detidos.

No tribunal, Bali registrou seu depoimento perante um magistrado, atestando que era sua vontade se converter ao Islã e se casar com Bhat, segundo seu depoimento. Do lado de fora, seus pais e dezenas de manifestantes sikhs protestaram, exigindo que ela fosse devolvida a eles.

A decisão do tribunal não está clara. O magistrado rejeitou fazer uma declaração por escrito ou conceder uma entrevista. Os pais da noiva também não quiseram fazer comentários. No dia seguinte à audiência, Manjinder Singh Sirsa, chefe do maior gurdwara — templo sikh — em Nova Délhi, voou para Srinagar.

Ele pegou Bali com os pais dela e ajudou a organizar seu casamento com outro homem, um sikh. Após a cerimônia, Sirsa voou com o casal para Délhi. “Seria errado dizer que eu a convenci”, disse Sirsa. “Se algo errado estava acontecendo, ela deveria ter dito.”

Um pedido por escrito por uma entrevista com Bali foi enviado via Sirsa. Ele disse que ela não queria falar. “Ela teve um verdadeiro colapso”, disse, repetindo as alegações dos pais de Bali de que sua filha foi sequestrada e forçada a se casar com Bhat.

Bhat foi solto quatro dias depois que Bali partiu para Délhi. Em sua casa em Srinagar, ele está lutando contra as acusações de sequestro.

Ele disse que preparava uma batalha legal para reconquistá-la, mas temia que a desaprovação da comunidade Sikh tornasse sua separação permanente. “Se ela voltar e disser a um juiz que está feliz com aquele homem, aceitarei meu destino”, disse.