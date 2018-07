A 'legítima república de bananas' busca o respeito do mundo

"Estamos determinados a deixar a fama de república bananeira no passado", disse o dirigente zelaysta Rafael Barahona. "Infelizmente, em Honduras existe uma classe oligárquica que se aliou aos militares, à polícia e a outros grupos de poder, o que não permitiu que fossem feitas as mudanças estruturais que beneficiariam a população", acrescentou.

O analista e historiador chileno Luís Ortega, professor da Universidade de Santiago, explicou que a expressão descrevia as "sociedades pouco desenvolvidas do ponto de vista produtivo e institucional, logo, muito vulneráveis, cujo único vínculo com o mundo eram as bananas (ou um outro produto de exportação) que nem a elas pertenciam, e sim a empresas estrangeiras. Não há país latino americano que não tenha tido seu momento de república bananeira; no Chile foi o que aconteceu com o salitre no começo do século passado". O analista panamenho Julio Yao pensa que "Honduras demonstrou não ser uma república bananeira, pois os zelaystas mantiveram uma ativa resistência".

Segundo ele "haverá a convocação de uma assembleia constituinte e o surgimento de um novo partido muito forte, com tintas esquerdistas (a Frente de Resistência) ". A oferta de exportações também mudou, Honduras já não é o grande produtor de bananas como no século passado, também exporta café, azeite de dendê, frutos do mar e ouro.