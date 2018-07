A longa luta pela autonomia A discussão sobre a soberania de Quebec remonta aos tempos coloniais e há séculos mobiliza a política e mesmo a economia do Canadá. Desde a eleição do líder separatista do Partido Quebequense, René Lévesque, em 1976, para premiê da província, o Canadá vem buscando formas de contemplar demandas por maior autonomia sem ferir o sistema federativo. Em 2006, por exemplo, o Parlamento de Ottawa reconheceu a população francófona de Quebec como uma "nação dentro do Canadá".