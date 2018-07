A luta contra a hidra da Al-Qaeda

SÃO ANALISTAS DO , EURASIA GROUP, IAN BREMMER &, DAVID GORDON, THE NEW YORK TIMES, SÃO ANALISTAS DO , EURASIA GROUP, IAN BREMMER &, DAVID GORDON, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Já se passaram 11 meses do assassinato de Osama bin Laden e 11 anos do 11 de Setembro. Desde então, os EUA têm tido sucesso no combate à Al-Qaeda, culminando no ataque em Abbottabad, em maio. Estas são as boas notícias: o país está mais seguro, o mundo é um lugar melhor e uma ameaça menor representada pelos jihadistas está permitindo que os EUA adotem uma importante mudança estratégica, voltando suas atenções para a costa asiática do Pacífico.

Algo que tem recebido menos destaque é o fato de que, apesar da redução das ameaças, a derrocada da Al-Qaeda coincide com o ressurgimento do ativismo radical dos sunitas. As duas tendências estão ligadas e são um desafio aos interesses americanos.

A fragmentação da Al-Qaeda reverteu o principal feito de Bin Laden: contestar o fato de que toda política é local e concentrar os esforços no ataque ao "inimigo distante", os EUA. Na ausência do xeque, esses grupos retornaram à política doméstica do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Suas atividades acrescentam uma camada de complexidade, incerteza e perigo à trajetória da região, criando imensos problemas para a política externa americana.

O próprio Osama tinha consciência desse avanço. Segundo trechos de sua correspondência obtidos no complexo de Abbottabad, ele tinha sempre em mente o fato de seus agentes se mostrarem ansiosos para dirigir suas ações para as dinâmicas locais, em vez da luta contra os EUA. Os ataques da Al-Qaeda da Mesopotâmia contra xiitas iraquianos foram frustrantes para Bin Laden e provocaram atritos com seu segundo em comando, Ayman al-Zawahiri.

O assassinato de Bin Laden, a contínua pressão americana e a ascensão do impopular Zawahiri reforçaram a guinada da Al-Qaeda para questões locais, tornando os diferentes braços regionais menos receptivos às ordens de Zawahiri. O novo foco local explica o retorno da influência sunita radical em áreas nas quais a Al-Qaeda se tornou impopular. Também fez com que os sunitas voltassem suas atenções para os vizinhos xiitas, e não para os EUA. Mas é justamente esse retorno ao âmbito local que traz um novo desafio para Washington.

A influência dos extremistas sunitas aumentou no Afeganistão, afastando a perspectiva de um acordo negociado, dificultando a erradicação do radicalismo no Paquistão e complicando a retirada americana. A saída dos EUA do Iraque intensificou a oposição sunita ao premiê xiita, Nuri Kamal al-Maliki, e tornou-se claro que é a seita dele que demite os radicais - não Washington.

Em Mali, o aumento nas ações da Al-Qaeda no Magreb islâmico contribuíram para a deterioração de um ambiente de segurança que permitiu o reforço da rebelião tuaregue e alimentou o descontentamento que culminou no golpe da semana passada. Para os EUA, que promoviam Mali como um caso de sucesso regional, são fatos preocupantes.

O retorno dos extremistas sunitas e sua crescente influência no Norte da África surpreendeu até os muçulmanos moderados da região. A entrada de jihadistas que voltam à Líbia está injetando um elemento de ideologia radical numa transição já cheia de tensões étnicas e tribais. Como no Sul da Ásia e no Sahel, as ambições locais dos extremistas sunitas estão alterando o jogo.

É na Síria que essa dinâmica é mais aguda. Sob muitos aspectos, o levante contra Bashar Assad é benéfico, especialmente levando-se em consideração a intensa cooperação entre Damasco e Teerã. Mas a dinâmica sectária torna difícil a exploração da situação pelos EUA, que mal conseguem manter sua posição estratégica.

A inabilidade da oposição síria de se unir resulta da percepção de que os mais poderosos elementos da oposição aos alauitas de Assad são os extremistas sunitas. Os grupos minoritários temem que eles dispensem um tratamento ainda pior do que aquele dado por Assad à boa parte da população.

A própria natureza fragmentária da oposição, fomentada pelo extremismo sunita, permite que elementos extremistas definam as forças que lutam contra Assad, alimentando uma fragmentação ainda maior. O apelo de Zawahiri por uma jihad contra Assad é uma amostra e uma causa dessas dinâmicas locais antixiitas.

Tudo isso dificulta o apoio à oposição síria por parte de EUA, Turquia ou Arábia Saudita. O próprio sucesso dos americanos na guerra contra a Al-Qaeda criou um paradoxo: embora os extremistas sunitas tenham afastado seu foco dos EUA, a complexidade do desafio representado por eles para a política externa americana aumentou. A guerra ao terror perdeu força, mas a administração de suas consequências está só começando. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL