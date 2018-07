A 'mãe' da primavera árabe Tawakkul Karman começou a lutar por mudanças no Iêmen muito antes da primavera árabe. Ela é a primeira mulher árabe a ganhar o Nobel da Paz. "Dedico o prêmio aos jovens da revolução e ao povo do Iêmen", disse a ativista, que desde 2006 faz campanhas por reformas políticas, direitos civis e melhores condições econômicas no país governado pelo ditador Ali Abdullah Saleh há 33 anos. Nascida em Taiz, berço da resistência contra Saleh, no sul, filha de um ex-ministro da Justiça, Tawakkul organizou grupos e um conselho nacional de jovens opositores e acabou presa, em 23 de janeiro, mas libertada no dia seguinte após manifestantes tomarem as ruas contra a sua detenção. "Nós vamos reconquistar a dignidade e os direitos do povo ao depor o regime", disse a repórteres pouco depois, em fevereiro, quando os protestos se intensificaram, no rastro do movimento contra ditaduras no mundo árabe. Aos 32 anos e mãe de três filhos, Tawakkul vive em Sanaa, capital iemenita, onde trabalha como jornalista do partido religioso Islah, do qual é integrante, apesar de criticar o extremismo islâmico. Ela também dirige a organização de direitos humanos Women Journalists without Chains. / AP