A maior onda jihadista na história da Europa

Incluindo os 12 mortos em Berlim, ataques jihadistas mataram 285 pessoas na Europa desde 2014, mais que em todos os anos anteriores somados (267). Só em 2015 e 2016, houve 15 atentados, quase o triplo da média nos anos anteriores. Nos próximos anos, a situação só vai piorar. “As coisas podem até acalmar no curto prazo, mas quatro tendências apontam para um futuro com mais radicalização e terrorismo do que hoje”, diz Thomas Hegghammer, da Universidade de Oslo, em artigo na Perspectives on Terrorism. São elas: 1) o desemprego crescente entre jovens muçulmanos; 2) jihadistas experientes, condenados nos últimos anos, sairão da cadeia ou voltarão de temporadas de treinamento no exterior; 3) os conflitos no Oriente Médio radicalizarão novas áreas conflagradas; 4) a tecnologia digital continuará a ser um meio eficaz e barato para aliciar terroristas. Outro estudo, assinado por 20 especialistas reunidos pelo United States Institute of Peace (Usip), acrescenta três fatores distintos: 1) a fragilidade de Estados do Oriente Médio para combater a ameaça; 2) as intervenções militares desastradas do Ocidente exacerbam a ideologia radical; 3) a multiplicação dos refugiados oferece às redes terroristas um caminho fácil para infiltrar jihadistas.

Tunísia, terra do terror tipo exportação

Entre 2011 e 2016, mais de 5 mil muçulmanos europeus foram combater na Síria, o quíntuplo dos que foram a todos os demais destinos em anos anteriores. Qual o país que mais envia recrutas a movimentos jihadistas? Tunísia, terra de Anis Amri, cujas impressões digitais e documentos foram achados no caminhão que avançou sobre a multidão em Berlim. Para Síria e Iraque, foram 6 mil tunisianos. Para a Líbia, 1 mil. Mais 9 mil foram impedidos de sair do país.

Por que ele não foi expulso da Alemanha?

Amri fugiu de uma condenação na Tunísia, ficou 4 anos preso na Itália e, só neste ano, foi detido três vezes, até ser morto depois de atirar num policial em Milão. Ao chegar à Alemanha, em junho, foi posto numa lista de vigilância. Estava sob investigação por planejar um “grave ato de violência”. Seu pedido de asilo foi rejeitado. Foi flagrado pelos americanos ao contactar o Estado Islâmico (EI) e ao pesquisar explosivos na internet. O que mais será preciso para prender e expulsar um refugiado?

O paradoxo do jihadismo na democracia

Foi na Tunísia que a Primavera Árabe começou. Estopim: em 2011, um vendedor de rua de Sidi Bouzid se imolou após recusar US$ 7 de propina a uma policial. A revolta levou ao poder o partido fundamentalista Ennahda, que abriu mão do governo em nome do caráter laico do Estado. Tida como exemplo de democracia em país islâmico, a Tunísia apostou na educação, e hoje metade dos que entram no mercado de trabalho tem nível superior. Só que um terço dos formados não acha emprego, e o recuo do Ennahda abriu espaço aos mais radicais – um ambiente ideal para o recrutamento de jihadistas.

O Estado Islâmico encolhe…

Apesar da alta do terrorismo na Europa, o EI está em declínio no Oriente Médio. De acordo com o Pentágono, o califado já perdeu, desde maio de 2015, 45 mil combatentes e 43% do território – 57% no Iraque e 27% na Síria. As perdas incluem Ramadi, Falluja, Tikrit e Kobani. A próxima cidade a cair será Mossul.

… enquanto a Al-Qaeda ainda resiste

O encolhimento do EI é atribuído à sua estratégia impiedosa e brutal. “Não é um modelo sustentável”, diz o estudo do Usip. “Ganhos prematuros levaram a perdas rápidas.” A Al-Qaeda, rival do EI na disputa pelos radicais, adotou uma estratégia gradual, de alianças em vez de enfrentamento. Hoje, tem apelo maior para a população muçulmana e, diz o estudo, deverá crescer, enquanto o Estado Islâmico encolherá.